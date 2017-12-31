苹果电池换新服务已提前启动 不过目前尚待完善

新浪手机讯 12月31日上午消息，本周苹果就降速事件做了致歉声明，宣布将过保iPhone 6及以后更新机型电池的更换费降低到218元，生效时间为1月下旬。不过根据外媒的消息，美东时间30日开始，降价换电池业务已经开启。

手机换电池确实是个手艺活

目前，美国的一些线下苹果零售店已经可以按照新价格（美国是29美元）提供更换服务，不过与大家在活动初期的预判类似，苹果目前也表示换修的初期服务效率有限，各方面细节仍旧需要完善（比如电池储备不足）。

另外有外媒实地咨询了12家当地门店，当天可机型换电池取机的有两家，有七家维持在在隔天取机器的速度；另有2家虽然调整了价格，但是对于手机何时能取回并不能给出明确答复。并且，仍旧有1家挂着79美元的价格。

关于目前旧iPhone降速事件的前因后果，我们曾在早些时候做过全面梳理，想了解事情进展以及各方声音的可以关注专题：《旧iPhone变慢引争议 苹果公司致歉》。

而目前关于国内第三方和个人更换电池的价格对比，和体验比较，可以关注我们另外一篇文章：《我们比了几家维修机构 苹果218元换电池到底值不值？》感兴趣的都可以了解一下。(王迪)