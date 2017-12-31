三万多的电脑散热怎么样？苹果iMac Pro压力温度测试

已经有不少用户收到了第一批的iMac Pro，这款三万多起卖的iMac可是苹果多年耕耘电脑市场的技术结晶，它不仅在配置上达到了恐怖的水平，在稳定性上也是历代iMac的最高水平。至强、ECC内存都为整个电脑的稳定提供了强大的后盾，除此之外良好的散热也是稳定运行的重要因素。

苹果表示iMac Pro采用了更先进的双风扇散热方案，空气流量增加了近75%，系统散热能力增加了80%。对此外媒AppleInsider专门对此进行了测试，以了iMac Pro如何在高频状态下运行，让我们一起来看看吧。

测试中，使用了5000美元的iMac pro，它搭载了一个8核Xeon CPU，Radeon Pro Vega 56 8GB显卡，32GB ECC RAM和1TB NVME SSD。

我们要说的第一件事就是iMac Pro的运行声音。当我们冷启动进入macOS时，除了风扇瞬间启动时候的声音外，即使进行4K视频编辑，风扇也几乎无声无息。而作为对比的普通的iMac在运行相同的程序时，风扇已经全速运转。

Cinebench R15测试

八核Xeon处理器的基准频率是3.2GHz，最高频率为4.2GHz。使用Cinebench R15进行测试，iMac Pro的多核心得分比普通iMac多最高80%，这个成绩令人印象深刻。在CPU基准测试中，iMac Pro的主频保持在最高3.9GHz。

持续的全频运行一段时间，我们发现当温度达到94℃时，iMac Pro会对CPU进行降频，主频从3.9ghz降到3.6ghz一两秒钟。这样CPU就可以降到92℃以下，当温度不再是峰值时，主频又回升到3.9GHz。

让人意外的是，为们对以上操作进行了多次重复，但iMac Pro的风扇声音几乎听不到。看起来iMac Pro的处理器温度一直控制在风扇可发出的最大噪音之内（听起来有点拗口，其实可以类比罗永浩发布净化器说的ERSANL概念），真的非常安静。

4K转码测试

接下来我们运行转码测试，将4K HEVC视频转换为Apple ProRES格式，这将会让CPU在最大负荷下工作。在30秒之后，CPU达到75摄氏度，时钟速度保持在3.9GHz。又过了30秒，温度达到85℃。测试三分钟后，我们看到一旦温度达到了93℃左右，主频就降到3.63GHz，降温后主频又回到3.9GHz。

我们在接下来的7分钟测试中记录到了相同的结果，处理器达到94℃时降至3.63GHz，整体CPU温度在90℃至94℃之间。

4K转码与Unigine同时运行

最后一个测试是运行4K HEVC转码的同时再开启Unigine天堂，这使得显卡的运行速度达到了100%。而iMac Pro上显卡与CPU是共用一个散热模组的，这会给散热系统带来了更大的压力。

这是我们第一次听到风扇的速度变大，达到我们认为的最高速度。噪音几乎与2017年的5K iMac相差无几，但声音听上去似乎更加低沉。

30秒后，iMac Pro的处理器达到了94℃，这已经达到了苹果给处理器设定的最高温度。同时Radeon Pro Vega 56显卡的温度也达到了64℃。

一分钟后，CPU与之前一样温度峰值后主频下降到3.63GHz，此时的显卡温度是67℃。

三分钟后，CPU主频下降到之前从未有过的3.36GHz，而且不再反弹回3.9GHZ。这时显卡现在已经达到了72℃。

后续我们进行了12分钟的测试，结果基本保持不变。显卡在72℃和74℃之间交替，处理器固定在94℃，频率在3.23GHz和3.63GHz之间。

处理器与显卡几乎是在全频工作，温度上也达到了“顶点”。

另外需要说的是，至强8核心的基础主频是3.2GHz，即使在iMac在极限负载时，其频率也不会低于3.2GHz。

经过上面的散热试验，我们对于苹果将噪音优先于性能的设计有些失望。我们期待获得手动风扇控制的权限，这样才能发挥出iMac Pro的最大性能，但是对于苹果照顾用户使用体验上（风扇噪音），我们也是可以理解的，毕竟谁都不希望在“飞机场”上工作。