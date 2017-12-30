小米7领衔 网传2018年骁龙845旗舰汇总

对于全球的安卓手机厂商来说，高通的地位不言自明。在这其中，除了华为和三星外，其他品牌的产品几乎都要依赖于高通，主流品牌的旗舰机则会不约而同地选择高通当年的旗舰移动平台。不久前，高通在夏威夷推出了下一代旗舰级移动平台——骁龙845。不出意外，2018年将有一大批手机厂商蜂拥而至。

网传2018年骁龙845旗舰手机汇总

日前，有一份“2018年骁龙845旗舰手机汇总”的图片流传于网络上，虽然真实性有待考证，但从以往的经验看，可靠性还是很高的。如图，三星S9系列和LG G7系列将在明年2月首发搭载骁龙845，而小米7则很有可能继续担当骁龙845的国内首发角色。其他，如一加6、努比亚Z18、诺基亚10以及小米MIX 3等旗舰机型也都将先后采用这一移动平台。

小米7概念图

根据之前曝光的三星S9+的Geekbench跑分，骁龙845的单核跑分为2422分，多核跑分达到8351分。相比之下，采用骁龙835的三星S8，单核跑分在2000分上下，而多核跑分则在6500分左右。整体而言，骁龙845的性能提升非常明显，看来又会是明年手机厂商追捧的对象。