三星、LG、HTC集体怼iPhone 电池这事苹果再中一刀

苹果对iPhone“降速门”一事今天公开致歉，并出台了补偿措施，国行的电池更换价格从608元下调到218元，适用于iPhone 6之后的所有型号，2018年全年有效。

同时，明年初，苹果将发布一个iOS更新，允许直接查看电池健康状况。

因为苹果“降频限速”的出发点是为了延长手机的续航、避免意外关机，所以事情甫出，就有安卓用户也担心起来。

对此，昨晚，HTC、摩托罗拉等回复称，从未对老款手机进行削弱性能的处理。

据PhoneArena报道，他们也新鲜收到了LG和三星的回复，两家韩国巨头也都强调，没有通过软件更新的形式对老款手机的CPU进行降频。

此前，最早公开对苹果降速一事进行回应的应该是华为，其消费者业务CEO余承东对媒体表示，华为软件更新不仅不会削弱老手机性能，反而出发点是让老手机速度更快、系统更流畅。