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iFixit手动换iPhone电池修理套装降价：最高29美元

2017年12月30日11:00  IT之家   收藏本文     

　　iFixit是国外著名的拆解修理网站，其同时也在售卖电子设备拆解修理套件，在苹果昨天宣布对官方iPhone换电池服务进行降价后，其也对旗下对应产品调整了价格，目前最高的售价同样调整为29美元，在此前其售价在39美元~49美元之间。

　　苹果在昨天宣布，从明年1月到明年12月底为止，为iPhone6以及更晚发布的机型提供优惠电池更换服务，国外29美元，国内218元，苹果就限制性能致歉，并表示绝不会主动限制设备的寿命。

　　iFixit此次的降价明显针对的是苹果的新政策，除包含iPhone7以及之后的新机型更换套件售价变为29美元外，针对部分老机型的维修套件价格更低，例如iPhone4s只需要24.99美元。

　　至于选择哪个就看用户的动手能力了，毕竟选择iFixit套装自行更换，还可以留下一套不错的维修工具。

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文章关键词： 苹果电池拆解降价iFixit

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