库克1280万美元薪水真不算多！苹果一女高管是他2倍

今年发布的iPhone X为苹果带来了非常亮眼的财务数据，苹果CEO库克的薪水也跟着水涨船高。根据VentureBeat报道，库克的薪酬总额达到了1280万美元，较2016财年提高了74%。

令人意外的是，苹果另一位女高管的薪水比它还要高不少。

↑↑↑Angela Ahrendts

据苹果公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，公司负责零售和在线商店业务的高级副总裁Angela Ahrendts 2017年薪酬总额达到了2420万美元，几乎是库克的两倍了。其中基本年薪为100万美元，股票价值2000万美元，绩效薪酬310万美元，其他补贴8.8万美元。

不过这并非首次，事实上自从2014年Angela Ahrendts加盟苹果之后，其年薪一直比库克要高不少。我们以2014财年为例，库克当年的薪酬总额为922万美元，而Angela Ahrendts的薪酬高达惊人的7340万美元，是库克的8倍还多。