一加发布全新预告片 2018年1月带来神秘新品

近日，一加发布了一个全新的预告视频。视频中他们准备了一个方形盒子然后让路人伸手进去感受盒子中的神秘物品并询问他们的感受。

视频中的路人似乎都非常喜欢这种神秘物品的质感，他们形容这种物体摸起来非常“smooth（柔软）”“comfortable（舒适）”，有人形容摸起来像是一加1和1加2的砂岩后盖。

一加的老粉丝可能还记得，一加第一代手机发布的时候，后盖材质为BabySkin/竹质/砂岩三种，每一种后盖都的手感都独一无二。可惜一加3和一加5没能将多材质后盖的优良传统保持下来。

但是一加为一加3系列和一加5系列还是带来了一些非常不错手机保护套，手感比一加本身的金属机身还要好，粉丝都戏称“手感真TM爽”才是一加真正的品牌slogan。

从视频中的信息来看，一加似乎是准备发布一个类似砂岩或BbabySkin等特殊材质后盖的定制版一加5T，或者是一个比现有一加5T砂岩保护套手感更上一层楼的新材质保护套。

除此之外，一加没有透露任何消息，而视频最后显示一加将会在2018年1月发布这款神秘的新品，现在就只能默默期待了。