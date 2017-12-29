法国消费者协会不放过苹果：故意让iPhone变慢

苹果故意压制iPhone性能这件事给用户不小的冲击，不管他们是不是好心，用户被欺骗感觉总是感觉很差。

据法国媒体报道称，该国消费者协会已经在法院对苹果提起的诉讼，理由很简单，限制iPhone的性能，故意缩短产品寿命，有逼迫用户更换新机的嫌疑。

除了法国外，苹果在美国也正在面临诉讼，被指控称故意降低iPhone的运行速度。

在今天的回应中，苹果已经明确表示，iPhone性能被限制，还是为用户着想，他们不能容忍手机因为电池出现的意外关机情况，所以权衡利弊下，采用了这样的行为，这也是为大家负责。

此外，苹果还在这篇中表示，iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、SE机型是从iOS 10.2.1开始被限制性能的，而iPhone 7、7 Plus是从iOS 11.2开始被限制性能的。按照苹果的意思，iOS中他们加入了一个动态调整机制，就是让系统自己判别电池是否已经开始老化的时候，而这个时候就会限制处理器最高主频，从而让手机体验受影响。