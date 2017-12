新浪数码讯 12月29日上午消息,小米生态链今日公布起2017年年度数据:销售额突破200亿,对比2016年销售额增长100%。

对米家来说,这是一份不错的年度数据。2017年,IDC、Strategy Analytics两家市场调研机构数据显示小米可穿戴设备市场占有率第一,并在大市场环境不好的情况下实现逆势上涨;根据小米的自己的数据,今年的京东618,天猫双11等促销活动,小米生态链产品均有不错表现。

除了销售数据,小米生态链还公布了今年的一些其他亮点,如今年生态链产品获得了iF金奖、Good Design best 100、红点Best of the best三大工业设计奖项。

在11月28日的小米IoT物联网开发者大会上,小米公司创始人、董事长兼CEO雷军透露称,小米IoT平台联网设备已超过8500万台,日活设备超过1000万台,合作伙伴超400家,已成为全球最大的智能硬件IoT平台。雷军称,小米IoT下一步是全面开放和小米IoT开发者计划,2018年小米生态链也有可能延展到更多领域。(晓光)