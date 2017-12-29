vivo X20星耀红版正式发售 礼盒装送施华洛世奇项链

新浪手机讯 12月29日下午消息，为了迎接即将到来的2018年，vivo今天正式开售vivo X20星耀红版手机，售价2998元起。

vivo X20星耀红新配色

vivo X20星耀红版整体采用大红配色，预示着喜庆和好运。后盖通体的红色，是vivo X20星耀红最明显的特征。它除了代表着喜庆，在这冬天给我们的感觉更是热情与温暖。vivo官方认为，红色的元素可以为用户增加一些运气。

正面采用了黑色面板

除了配色之外，vivo X20星耀红和此前发布的X20手机没有区别。在外观方面，vivo X20采用了6.01英寸18：9的全面屏设计，屏占比达到85.3%。

配置方面，vivo X20搭载了骁龙660处理器，辅以4GB+64GB的存储空间；在续航上，X20拥有3245毫安时的电池。摄像头方面是前置2*1200万像素和后置2*1200万+500万像素的设计，同时拥有新一代的双核像素拍照技术，支持2400万像素的输出。

伴随着vivo X20星耀红上市，vivo还带来了水晶项链礼盒。这款礼盒中包含有一条施华洛世奇元素水晶项链。

vivo X20礼盒装

这款礼盒装可以作为礼品赠人，售价2998元起，在vivo官方商城、vivo天猫官方旗舰店、vivo京东官方旗舰店、vivo苏宁官方旗舰店、vivo全国各大专柜等处购买。