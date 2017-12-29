我们比了几家维修机构 苹果218元换电池到底值不值？

苹果下调了旧设备换电池的价格

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苹果公司今日下调了旧iPhone更换电池的价格，从原来的608元下调至218元。这是苹果公司针对降低老款设备性能以防止设备意外关机一事拿出的解决方案。

已经有同事决定换电池了

在苹果公司下调更换电池价格后，新浪数码查找了几家第三方维修机构更换电池的价格，给广大用户做一个参考。以iPhone 6s机型为例，找到了以下几家维修机构更换电池的价格：

1、哈喽维修 198元

2、哐叽 149元

3、极客修 149元

4、闪修侠 150元

5、51修 180元

值得注意的是，这些维修机构更换的电池均不是原装电池，大多来自第三方，而第三方维修机构也一般不会强调电池的价格和品牌。因此，我们在京东商城中搜索了一下iPhone 6s电池的价格，第三方电池价格普遍在130元左右。

京东搜索的iPhone 6s电池价格

这价格算是贵的，还有一种特例是淘宝等平台售卖的散装电池，仅有60几元甚至更低，但我们不建议用户购买这种电池。

首先电池品质无法得到保证，他们中大部分是贴着苹果logo的仿制品，或是无法解锁的被盗iPhone拆件所得；更重要的是，商家通常不提供更换服务。

iPhone内部机构复杂，一般用户自己动手拆机换电池的结果很可能损坏手机，得不偿失。

所以，苹果公司提供的更换电池服务的优势是：第一能保证是原装电池，质量有保证；第二能将换电池的风险降到最低。

这项活动从2018年1月底持续到12月，iPhone 6以及后续机型都能享受这项服务。不过，目前苹果公司还未公布详细信息，所以想换电池的用户可能还要等上一等。

看了这些第三方维修更换电池的价格和散装电池，您觉得苹果公司提供的更换旧设备电池服务价格怎么样？在评论中告诉我们答案吧。（苏航）