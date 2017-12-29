苹果也有贺岁礼！传iPhoneX黑红配色将发布

12月28日消息，近日有媒体报道，苹果即将推出一款腮红金配色的iPhone X。这个传闻还没有退却，又有消息陈，此次推出的iPhone X其实是黑红配色，而且还是专为中国农历新年特供。

传iPhoneX黑红配色将发布（（图片来自腾讯）

消息人士称，iPhone X红色版机身背部为黑色，中框和苹果的Logo则变成了红色设计。此配色十分契合中国市场的需求，这一次的独特的红色就将会在中国的传统节日春节的前后发布，

除此之外，此前曾有产业链的有消息人士透露苹果会在明年初发布腮红金版本的iPhone X，从所有的曝光的消息来看，苹果还是极有可能会推出新配色的iPhone X，以提升iPhone的关注度和销量。

目前已经有市场分析师开始看低iPhoneX的前景，据美国的JL Warren Capital预计，由于较高的价格以及缺乏有趣的创新，市场需求将受影响，而iPhoneX第一季度的出货量只会有2500万部。受此影响，苹果的评级也被分析师下调，跟着受牵连的还有广大供应商。