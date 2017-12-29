苹果今日为何致歉？一文看懂iPhone降频事件始末

新浪科技 屈瑞豪

北京时间今日凌晨，苹果公司发表声明对降低老款iPhone手机速度以保护电池稳定性的决定致歉，表示不会故意缩短任何产品的寿命。并同时提出了解决方案，苹果将保修期外的iPhone电池更换价格从608元降至218元，持续时间为1月下旬到2018年12月。

也许大家都很好奇，这件事缘由以及和自己使用的iPhone究竟有啥关系，我们一起来梳理一下事件始末。

事件因一部iPhone 6s而起

本月初，一位iPhone 6s更新至最新版本iOS 11之后运行非常缓慢，尤其和他兄弟的iPhone 6 Plus相比，于是他们用跑分软件和电池续航应用做了一些测试。

通过测试发现当电池老化程度在20%左右时，iPhone跑分为单核1466，多核2512；随后，他为iPhone换了一个新的电池，结果跑分变成了单核2526，多核4456。他们强调在测试过程中无论是否打开低电量模式，结果都是一样的。

这让他认为自己手中的iPhone6s变慢的原因是因为苹果用降频方式防止了iPhone 6s自动关机，但相应手机也变慢了。

跑分软件Geekbench开发者加以佐证

此事一出便轰动业界，随后知名跑分软件Geekbench的开发者John Poole对安装了不同iOS系统的iPhone 6s 、iPhone 7进行了对比测试，发现iOS 10.2.0时候只有一个跑分高峰，升级至iOS 10.2.1有不少用户在其他区域出现一些小峰值，这意味着新系统会让不少用户的手机跑分到不了那么高了。这种趋势在升级了11.2系统后更为明显。这种显现同样在iPhone 7上出现相似状况。

Poole认为“iOS 10和10.2.1之间的差异明显，我相信……苹果公司在电池老化到一定程度后，就开始限制性能。”

苹果正面回应：降频是为保证iPhone电池续航

此事一出有很多网友认为苹果降频这一做法是为了使消费者购买新款iPhone而故意让旧款iPhone变慢。

当然事实并非如此，要真是像传言说的这样，苹果就显得极其愚蠢和短视了，并可能会牵涉到法律问题，这是苹果所不愿看到的。

苹果公司对此事正面回应说“为了保证用户的最佳体验，去年对iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE发布了一个新特性，那就是平滑过渡iPhone的即时极高性能需求，以避免由此产生的意外关机现象。现在，这个特性也被引入到了安装有iOS11.2的iPhone 7上，未来还会支持其他款手机产品。”

也就是说，为了保证iPhone6、iPhone6s、iPhone SE以及iPhone 7的使用同时还要保证已经老化的电池续航，iOS系统将会检查其反应灵敏度和有效性，老化的电池也就无法给处理器提供极高即时性能。而这种情况给旧iPhone换块新电池就可以得到缓解。

苹果正面临多起起诉，起诉金或打9990亿美元

尽管苹果公司已经正面回应降低手机处理器主频原因，但并没有给出应对结果。随后一些用户在加利福尼亚州、纽约州和伊利诺斯州地区等多地法院提起的集体诉讼。

投诉书中写道，“苹果公司不想为所有受影响的iPhone提供免费电池更换，以弥补电池缺陷，而是试图掩盖事实。”

投诉者认为在过去一年内，苹果为保证iPhone续航通过系统升级把处理器降频而并没有告知用户，使得大多数用户可能会把应用程序崩溃和手机性能不佳归咎于处理器的老化问题，并选择购买一部新手机。而真正的原因却是电池电量不足，只要花很少的钱就能以旧换新。

目前，因苹果为iPhone降频事件，美国各联邦法院已受理八起来自用户的集体诉讼。据外媒Softpedia预测，这几起诉讼金额可能会达到9990亿美元。若按目前苹果公司市值9000亿美元估算，9990亿美元甚至已经超过苹果市值。

今日凌晨苹果致歉，并降低电池价格

经过一个月盘旋，北京时间12月29日凌晨，苹果正式对“降频门”事件作出结果，苹果将对保修期外iPhone6以后机型电池更换价格从从608元降至218元，持续时间为1月下旬到2018年12月。

在这次的声明中，苹果首先对使消费者感到不满这件事进行道歉，并称消费者对于此前的限制手机性能事件存在诸多误解。表示从来没有故意缩短苹果产品的使用寿命或者降低产品的使用体验。

写在最后：

本月爆发的“iPhone手机变慢”事件并不是空穴来潮，今年9月哈佛大学的一项研究表明，每次在苹果公司发布新款iPhone那段时间，谷歌搜索上“iPhone变慢”的关键词就会明显增加。

大多数人认为苹果的最新系统只适用于最新版本的产品，对于自己手中的旧iPhone更新之后就会变得越来越慢，而唯一的解决办法就是购买一部新iPhone。

而现在，你只需换一块电池或许就能让iPhone变快些。当然218元到底值不值？