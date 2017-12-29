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除了致歉 今早苹果还发了篇锂电池知识普及贴

专题：旧iPhone变慢引争议 苹果公司致歉

新浪数码讯 12月29日上午消息，苹果公司今日发布声明，就其备受争议的降低老款iPhone手机速度以保护电池稳定性的方案致歉，并承诺将保修期外的iPhone电池更换价格降至29美元（中国定价218元人民币）。

在官方声明中，苹果首先进行了道歉：“我们知道有些人觉得苹果公司让你们失望了，对此我们表示抱歉。此事有很多误解，因此我们乐于澄清，让你们了解我们正在作出的一些改变。首先要说的是，我们从来都没有——未来也永远不会——做任何事情来故意缩短任何苹果产品的寿命，也不会降低用户体验以推动其升级换代。我们的目标一直都是创造出用户喜爱的产品，而让iPhone尽可能耐用则是其中的重要内容。”

除了这段致歉言辞，苹果其实还在其官网单独发了一篇《了解iPhone性能及其与电池的关系》，其中说了一些电池技术跟处理器跟功能取舍的问题，原文比较晦涩，新浪数码将这篇文章拆解，找出要点为您做一下简单解读：

关于电池：

1 所有可充电电池都是可消耗的组件，随着化学年龄的增长，它们的性能会降低。设备的使用也会影响电池寿命的性能

2 影响电池续航和寿命的元素很多，苹果在这拿出了“化学年龄”概念；

在这篇文章最开始，苹果在普及了电化学知识，希望让用户了解目前锂电池的状态；在这，他们没有说的是，电池行业在近十年都没有革命性突破了，目前手机厂商加强续航的办法基本有三种：1 加大电池（手机会变厚）；2 加快充电速度，间接减小充电时间成本；3 优化芯片和供电部分，降低手机功耗。

关于降频：

1 老化的电池无法提供大负载，特别是在低电量状态下，可能导致设备突然关闭。

2 苹果认为意外关机是不可接受的，所以设计了这种方案（即处理器降频）；

3 苹果承认iOS 10.2.1系统（发布于 2017 年 1 月）会针对老机型降频，并且列出了型号：iPhone 6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus和Phone SE；以及安装了iOS 11.2的iPhone 7 /7 Plus；但他们同时又强调“仅在需要时对瞬时性能高峰进行动态管理（就是降频）”。

处理器降频这事，大概可以理解为一个人年龄大了，不能再像年轻人那样剧烈运动。此前电脑行业有类似做法，主要是为了防止CPU过热。

苹果设计了一个机制，在iOS意识到电池开始老化的时候，限制其最高主频。

他们这次备受指责的最大原因不只是降频，还有没对用户明确说这件事，也没有给用户选择余地——虽说从乔布斯时代开始“用户不知道自己要什么”是一条不成文的规定。

之后怎么办：

1 今后苹果还将继续提升电源管理功能。他们认为推出这一功能的“唯一目的在于防止iPhone意外关机，确保设备仍然可以使用。”

按目前电池行业发展水准以及用户使用习惯（微信之类的一直让手机处于使用状态），这点其实只能当一句安慰。指望厂商们研发出超低功率的处理器或屏幕，可能离现实更近。

2 另外，苹果还明确例举了“在需要更极端的电源管理的情况下“（就是处理器降频了），用户可以感受到的：

应用启动时间变长；

滚动时帧速率降低；

背光灯变暗（可在“控制中心”手动调整）；

扬声器音量降低幅度；

部分应用的帧速率逐渐降低；

在最极端的情况下，相机闪光灯会被停用（会显示在相机用户界面上）；

在后台刷新的应用在启动时可能需要重新载入；

但是，也有些功能不会受降频影响，包括：

蜂窝网络通话质量和网络性能；

拍摄的照片和视频的质量；

GPS性能；

定位的准确性；

陀螺仪、加速感应器和气压计等感应器；

Apple Pay；

从这可以看出苹果的心思，一旦降频了，他们先保的是打电话，上网，地图定位，支付，拍照（强调了质量）等功能，这些是苹果定义的”关键功能“；第三方App等和系统平滑度排在其次，所以用户会觉得，自己的老手机格外卡顿。而解决办法，则是换一块新电池。（晓光）





附录：了解iPhone性能及其与电池的关系 原文：

我们希望 iPhone 能带来简单易用的体验。要实现这一目标，需要进行大量的工程设计制造和投入许多先进技术。其中一个重要的技术领域就是电池和性能。电池是一项复杂的技术，很多变量都会影响电池性能以及相关的 iPhone 性能。所有可充电电池都是消耗品，寿命有限，这意味着这些电池的容量和性能最终都会下降，因而需要接受服务或循环利用。出现这种情况时，iPhone 性能可能会发生变化。希望了解更多相关信息的用户可以阅读本篇文章以作参考。

关于锂离子电池

iPhone 电池采用锂离子技术。与前几代的电池技术相比，锂离子电池充电更快，使用更持久，同时具有更高的功率密度，能够以更轻便的体积提供更长的电池续航能力。对于您的设备来说，可充电锂离子电池技术是目前最优秀的技术。进一步了解锂离子电池。

如何充分提升电池性能

“电池续航能力”是一台设备在需要重新充电之前可以使用的时间。“电池寿命”是一块电池在需要更换之前的全部使用时间。影响电池续航能力和电池寿命的一个因素在于您对设备的各种使用方式。无论您如何使用设备，总有一些方法能对您有所帮助。电池的寿命和它的“化学年龄”有关。这个年龄不仅仅是指时间的推移，还包括不同的因素，例如充电周期次数和电池保养的方式。请按照这些提示来充分提升电池性能并帮助延长电池寿命。例如，长期存放 iPhone 时，保持一半的电量。同时，避免在高温环境下存放 iPhone 或为 iPhone 充电，包括长时间直接在阳光下曝晒。

当电池化学年龄增长

所有可充电电池都是消耗型组件，随着电池化学年龄增长，电池性能会有所降低。

随着锂离子电池化学年龄增长，蓄电能力会逐渐下降。这可能会缩短设备的电池续航能力，还可能会削弱电池快速供电的能力。为了让手机正常工作，其中的电子组件必须能够依赖电池的瞬时功率，而影响瞬时功率输出的因素之一就是电池的阻抗。阻抗高的电池无法足够快地提供系统需要的电力。当电池的化学年龄偏高时，阻抗可能会增加。在低电量状态和低温环境下，电池的阻抗会暂时增大，再加上偏高的化学年龄，阻抗的增大会更加明显。这些都是电池的化学特性，适用于业内所有的锂离子电池。

从阻抗较高的电池中获取电力时，电池的电压会大幅下降。电子组件的运行需要达到最低电压的要求。这包括设备的内部储存、电源电路和电池本身。电源管理系统会决定电池的供电能力，同时也管理负载以维持设备的运行。如果电源管理系统满负荷运作也无法支持设备运行，系统将会关机以保护这些电子组件。虽然对于设备而言，关机是有意为之，但用户可能会对此感到意外。

防止意外关机

当电池处于低电量状态，或化学年龄偏高，亦或置于低温环境下时，用户遇到意外关机的可能性更大。在极端情况下，关机会出现得更加频繁，因而导致设备变得不稳定或无法使用。iOS 10.2.1（发布于 2017 年 1 月）包含了针对 iPhone 以往机型的更新，以防止这些设备意外关机。其中包括一项功能，针对 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和 iPhone SE 机型，（仅在需要时）能够对瞬时性能高峰进行动态管理，以防止设备意外关机。这一功能也延伸到了装有 iOS 11.2 的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 上。今后，我们还将继续提升电源管理功能。推出这一功能的唯一目的在于防止 iPhone 意外关机，确保设备仍然可以使用。

电源管理功能综合考量设备的温度、电池的电量以及电池的阻抗。只有在这三个变量需要的情况下，iOS 才会动态管理 CPU 和 GPU 等系统组件的最高性能，以防止意外关机。因此，设备可以自行平衡负载，能够更加顺畅地分配各个系统任务，而不会同时出现较大幅度的性能飙升。在某些情况下，用户可能不会注意到设备的日常性能有什么不同。能感知到的变化大小取决于特定设备所需的电源管理强度。

在需要更极端的电源管理的情况下，用户可能会注意到以下变化：

应用启动时间变长

滚动时帧速率降低

背光灯变暗（可在“控制中心”手动调整）

扬声器音量降低幅度高达 -3dB

部分应用的帧速率逐渐降低

在最极端的情况下，相机闪光灯会被停用（会显示在相机用户界面上）

在后台刷新的应用在启动时可能需要重新载入

很多关键领域并不会受到电源管理功能的影响。这些领域包括：

蜂窝通话质量和网络流量性能

拍摄的照片和视频的质量

GPS 性能

定位的准确性

陀螺仪、加速感应器和气压计等感应器

Apple Pay

寻求进一步的协助

在低电量状态和低温环境下，电源管理的变化是暂时的。如果设备电池的化学年龄过高，电源管理的变化可能会持续更长的时间。这是因为所有可充电电池都是消耗品，寿命有限，最终都需要接受服务或循环利用。如果您受到这个问题的影响，并且希望提升设备的性能，更换电池可能会有所帮助。