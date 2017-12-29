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三星Galaxy S9组件曝光 保留3.5mm耳机孔

三星Galaxy S9组件曝光 保留3.5mm耳机孔
2017年12月29日 07:53 IT168.com
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　　三星Galaxy S9已经频繁曝光，不出意外的话，这款产品将延续Galaxy S8的设计，更聚焦于内部的结构优化已经配置升级。最近更多的信息被披露出来，国外爆料大神 SlashLeaks 就分享了一张疑似Galaxy S9的电路板照片，确认该机将保留3.5mm耳机接口。

　　此次流出的照片是三星Galaxy S9的底部电路板，集成了射频、USB Type-C接口等，值得注意的一点在于，这块电路板继续保留了3.5mm耳机接口的位置，这意味着三星Galaxy S9并没有跟随潮流取消3.5mm耳机接口，手中的传统耳机不必连接转接头即可使用。

　　三星Galaxy S9保留了3.5mm耳机接口，也意味着其设计必定要做出一定妥协，比如机身厚度、下巴宽度将不会有太大改变，基本与Galaxy S8相同。

　　结合之前的消息，三星Galaxy S9系列继续采用大小畸形的搭配，S9采用5.8英寸全视曲面屏，S9+则为6.2英寸，运行内存4GB起步，搭载高通骁龙845或三星Exynos 9810处理器，S9继续采用单摄配置，而S9+则升级为双摄，运行Android 8.0 Oreo系统，不会搭载屏下指纹识别。

　　发售日期方面，有消息称三星Galaxy S9将在2018年2月正式发布，并且在3月开始上市。

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