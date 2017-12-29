先别买iPhone X 这有一份2018年手机清单

你还沉浸在炫耀iPhone X手机的窃喜中吗？还是你最近在省吃俭用攒钱要买iPhone X？如果你着急入手新机，或许等到2018年推出新的手机后再出手会更好。

今年作为国内手机全面屏爆发的一年，也是智能AI手机的转折的关键一年，明年将是智能黑科技的爆发一年也是手机技术全面突破的一年。当然国内外手机厂商也会带来一款款脍炙人口的佳作，也会大幅度提升手机性能和体验，年底了就跟大家讨论讨论，明年最值得期待的新机。到时看着新机，再看着自己手上的手机，又是买买买的节奏。

1、三星Galaxy S9 | 首发骁龙845的超强旗舰

预计发布时间：2018年2月25日

期待指数：★★★★★

在明年最受关注的旗舰手机中，三星Galaxy S9无疑最为重要。这款手机极有可能依旧是三星公司的旗舰机型。长久以来，Galaxy S系列一直将自己定位为iPhone系列的有力竞争者。在苹果iPhone X受到评论者和消费者热烈欢迎之后，人们同样开始期待2018年的Galaxy S9将会同样有一些出色的表现。

三星Galaxy S9渲染图

目前，S9系列的消息基本上已经实锤，包括略提升的屏占比、依旧上下边框的设计、升级骁龙845处理器等，似乎惊喜不多。一个较大的变化可能是相机配置，S9将采用后置单摄、S9+则为双摄相机，以此区分定位，并提升S9+的售价。公平地说，下半年的三星Galaxy Note 9可能变化更大、更值得期待。

2、HUAWEI P11 | 国产最强旗舰剑指iPhone X

预计发布时间：2018年2月26日

期待指数：★★★★★

今年的手机发布都异常的凶猛，而发布新机里面，华为可能是新机的第一位，尤其是华为在推出Mate 10之后，旗下主攻互联网品牌的荣耀推出的新品更是新品不断，而华为又在推出的新品华为nova2s之后，将即将推出2018年的新品手机，华为P11。

HUAWEI P11渲染图（图片来自微博）

在11月份，就有关于华为P11的传闻曝光了，然而版本太多，也不知道哪个才是真的。不过随着时间的临近，传闻也是越来越趋近于统一。华为P11在拍摄方面将会有很大的提升，后置莱卡三摄以及有效像素高达4000万，也将会搭配AI人工智能的麒麟970处理器，以及搭配4000mAh电池以及22.5W的快充，当然还有EMUI8.0系统。不过，目前大部分的消息都表明华为P11会采用和iPhoneX一样的那个饱受吐槽的刘海，不知道是不是真的，如果是真的小伙伴们会喜欢吗？

3、小米7 | 不要把它想那么美好

预计发布时间：2018年4月15日

期待指数：★★★★

在国产手机中，每年华为和小米的旗舰机型都是最值得关注的。在2018年第一季度，除了华为P11外，小米7的看点也会十足。与同时代手机比较的话小米6各方面肯定是优秀的，特别是在性能以及价格上都是属于行业内比较良心的。就因为小米6表现优异所以很多人就更加的在意小米7了，特别是在米粉心中他们对小米7的期盼已经迫不及待了，那么小米7真的会像大家想像中的那么好吗？答案是不一定。

小米7概念图（图片来自微博）

就小米系列手机的定位来说，小米7只是中高端机型，我认为，即使小米有最新最好的技术或者是最惊艳的设计也都不会用在小米7上的，而小米MIX系列才是名副其实的超高端系列。从目前的消息来看，小米7仅仅会采用普通的全面屏设计，在外观上也没有让人特别惊艳，同时更有消息称小米7由于没有解决供应链的问题，因此将无缘屏下指纹技术。总之小米7不会有惊艳的地方，如果小米拿不出更加有竞争力的创新，或者在价格上更加让人惊喜，那么可能不会成为消费者的唯一选择。

4、诺基亚9 | 情怀即将兑现？

预计发布时间：2018年1月

期待指数：★★★★

依照手机厂商的技术实力文化底蕴的话，诺基亚和摩托罗拉这样的老字号才应该是世界数一数二的巨头。2017诺基亚回归手机市场之后很显然诚意一般，诺基亚6和诺基亚7均为入门级别的配置。不过别担心，诺基亚正准备用诺基亚9放大招。

诺基亚9渲染图（图片来自微博@包子玩机）

诺基亚9将搭载高通骁龙835处理器，拥有6GB运存以及64GB存储空间，该机配备前后卡尔蔡司双摄像头，采用广角+长焦方案，相信在旧功能机时代，喜欢诺基亚的朋友对卡尔蔡司镜头并不陌生。同时，诺基亚9预装安卓8.0操作系统。对于现在的智能手机市场来说，诺基亚这位昔日巨星的复出发布的每款机型都欠缺诚意。俨然没有当年“笑傲江湖”的霸气凛然，面对如今列强割据，又有谁能够保持那一份情怀不变呢？

5、HTC U12 | 欲靠顶级期限杀回第一阵营

预计发布时间：2018年5月

期待指数：★★★★

HTC正在困难时期，特别是在将大部分移动员工出售给谷歌之后。即便如此，HTC也计划复出智能手机业务，希望在2018年重回一线市场。其中，已经知道的就包括高端旗舰机型U12。根据目前供应链给出的消息来看，HTC U11的继任者HTC U12预计在明年2018年5月和大家见面，这符合HTC U系列的发布规律。

HTC U12将采用4K屏幕（图片来自Phone Arena）

HTC新旗舰U12将延续经典的全面屏设计，机身正面将配备一块5.7英寸全面屏，并且这款屏幕的分辨率将达到4K水准。不过要让你失望的是，在这款新机上，你不再会看到U11上所采用的双面玻璃机身设计，取而代之的金属材质的机身。当然最为核心的还是处理器。不出所料，作为旗舰机的HTC U12将搭载高通刚刚发布的骁龙845处理器，GPU升级为Adreno 630。相比前代产品骁龙835，性能提升25%。前置1200万双摄，后置1600万双摄，支持光学变焦，拍照也会一如既往的出色。

6、LG G7 | 不缺乏创新的旗舰机

预计发布时间：2018年2月25日

期待指数：★★★★

同为韩国厂商的LG，相比起三星来说，在国内的销量并不理想，LG厂商从来不缺乏创新，比如LG V10双屏、LG G5模块化、LG G Flex曲屏等等，都是创新非常成功的手机，但无奈是，这些手机并不能拯救LG的手机销量。虽然LG G6国行版还没有上市，但LG G7却已经曝光出来了，而且LG G7的发布日期很可能会在2018年的MWC上发布，所以我们很可能会在2018年2月25日星期天左右看到它。

LG G7将会抢先首发骁龙845？

相比于G6的骁龙821，G7这一次不愿意重蹈覆辙，将搭载高通新款旗舰级处理器骁龙845，据说早在5月份LG与高通已经在骁龙845上进行了深度合作。有意思的是，三星S9也要搭载845，小米7也板上钉钉，谁会首发骁龙845呢？另外，LG G7还会使用自家的OLED显示屏。据传，LG已经默默搞定了屏幕隐藏式指纹，会实现屏下指纹的全球首发。虽然LG在国内手机市场并没有太多的份额和影响力，不过，单论创新和配置硬件，绝对是手机行业的大佬，希望能早一天见到屏下指纹吧。

7、索尼Xperia XZ2 | 这次值得充值信仰

预计发布时间：2018年2月

期待指数：★★★★★

一直以来，索尼这个品牌都充信仰，不过去相比于许多国产品牌，索尼产品因为其不爱跟风，总显得有些高冷，有时候一些时下非常热门的配置也没有跟进。不过显然，这一情况将在2018年改写。许多泄露的信息都预示着索尼2018年的新旗舰将会搭载后置双摄像头与全面屏设计，而且还会采用6GB ROM + 128GB RAM的存储组合，这对于索尼手机来说还是第一次。

索尼Xperia新机这次更加值得期待

这次索尼新机会配备5.5英寸4K级别的屏幕，不过这个4K屏幕很有可能与此前索尼4K屏幕一样，在一般状态下是1080P显示效果，到了有4K视频资源播放的时候自动变换分辨率，这样可以节约电量。该机强悍的配置也被认为是同三星S9正面对抗的手机，索尼手机一改往日保守的硬件应用，成为搭载骁龙845的手机第一梯队成员，也预示着2018年将是索尼手机全面发力的一年，以索尼高超的工业设计水准，或许明年索尼手机能“弯道超车”。

8、小米MIX 3 | 是致敬还是抄袭iPhone X

预计发布时间：2018年秋季

期待指数：★★★★★

2016年10月的一次小米新品发布会上，小米首款全面屏概念手机面试。2017年9月，采用18：9圆角全面屏幕的小米MIX 2正式亮相，这款手机无论从屏占比、性能、拍照等方面与上一代产品相比有了明显的提升。作为彻底打开18：9全面屏智能手机时代大门的小米MIX系列产品，预计在2018年秋季发布的小米MIX 3是否会再次惊艳到市场、同行以及消费者的眼球，值得期待。

小米MIX 3这背后怎么看都觉得有点眼熟。。。

从最近一次小米MIX 3曝光的图片上来看，下一代小米MIX手机的背部设计大体上和iPhone X相似，背部采用的是竖排双摄，此举不知是否意味着小米MIX 3加强了拍照方面的功能。前两代的小米MIX虽然都称得上惊艳，但毕竟为了颜值而妥协了一些功能性的东西，但如果这次的图是真的，那么就说明小米已经意识到了这个问题，打算在MIX3上搭载双摄，以补上前两代在相机方面的遗憾。

9、一加手机6/6T | 有可能是全球配置最强的手机

预计发布时间：2018年3月

期待指数：★★★★★

相信一加手机出来对于大家来说都是点赞的，特别今年新出的一款一加手机5，一款劲爆的运存8GB的手机，也是全球首款8GB运存的手机，一款超性能的国产手机。到了明年，一加理所应当会推出全新的一加手机6和一加手机6T，据说这款手机的设计非常独特新颖，将可能年度最炫的智能手机。

一加手机6概念图

据悉，一加手机6将在年初亮相（有机会是在MWC中亮相，这也应该是一加MWC的首秀），并预计将在3月中旬正式发布，同时将在3月下旬开卖。与此同时，该机还将采用屏下指纹识别技术（光学指纹识别）。当然除了骁龙845外，8GB RAM等顶级配置一加手机6应该也会延续。如果这真的是一加调整策略后的发布新机节奏，那么它肯定会成为同期三星Galaxy S9系列、小米7强而有力的竞争者之一。

10、HUAWEI Mate 11 | 年度最强国产旗舰非他莫属

预计发布时间：2018年秋季

期待指数：★★★★★

华为今年推出了P10和Mate 10，按照正常的规律，明年我们除了会在第一季度见到HUAWEI P11之外，还会在第三季度见到HUAWEI Mate 11。而它的实力有望完全逾越三星苹果，的确十分令国人期待。

HUAWEI Mate 11将与苹果三星一决高下

很多人认为今年发布的Mate 10整体提升不够明显，性价比不高。但明年发布的华为Mate 11或真正能带给大家更大的惊喜。在配置上，HUAWEI Mate 11或采用7纳米工艺的麒麟980芯片+10GB运存，配合升级版的AI人工智能技术，综合跑分能够高达23万，和现在的苹果A11芯片不相上下！而在外观和系统方面，这款手机更是亮点多多。

11、三星Galaxy Note 9 | 它会是你们心目中的机皇吗？

预计发布时间：2018年9月

期待指数：★★★★★

既然提到HUAWEI Mate 11，那就不得不提到同为高端旗舰的三星Note 9，今年当Mate 10和Note 8发布之后，这两款手机就在市场上掀起了一场高端旗舰的较量，相信在明年Mate 11和Note 9推出之后，依然会是不少人的换机首选机型。那么，三星Galaxy Note 9会是你们心目中的机皇吗？

三星Note 9机皇地位面临挑战

当然我们现在还不清楚这款手机会以怎样的配置出现在我们面前，但是作为年度旗舰，三星一定不会让喜欢它的用户失望。更漂亮的全面屏、更强悍的配置、更出色的拍照、更持久的续航以及更神奇的S Pen都会为这款手机增色。另外，喜欢创新的三星，一定还会在这款Note系列上带来更多有亮点的技术和功能，喜欢三星手机的朋友到时可以期待一下。

12、苹果iPhone X新系列 | 明年将推出廉价版iPhone X？

预计发布时间：2018年9月

期待指数：★★★★★

今年是苹果重要的一年，其核心产品iPhone手机迎来了10周年，没让大家失望，一款OLED全面屏新品iPhone X已经发布并开售，依然具有革命性的意义。而对于永不停歇的苹果，明年的新款iPhone 依然值得期待。

2018年将会有三款全新iPhone手机

2018年苹果仍将推出三款iPhone新机，且它们统一为“刘海屏”。值得注意的是，其中有一款为LCD屏，另外两款则采用OLED屏。LCD版本将支持Face ID，定位为中档机型，另外两款机型一款作为iPhone X的继任机型，预计还会有一款比iPhone X屏幕更大的机型，尺寸将达到6.4英寸。

同时，还有消息称苹果计划明年会将iPhone手机的价格降低，目的为了牺牲一些营收，用于提升产品的出货量，如果真的这样，那么明年可能会有更多的用户转而去购买新款iPhone 手机。

写在最后：

由于篇幅关系，笔者只列举了2018年部分将要发布的新机，当然，一年的新机肯定不仅仅只有以上12款。肯定还有不少朋友会说，为什么没有那个，为什么没有这个，其实像OPPO的R系列、vivo的X系列、荣耀的V系列、锤子坚果系列、努比亚Z系列、魅族Pro系列等等品牌也会在明年推出相应的新品，大家可以在文章下方的评论框内写上2018年你最期待的手机和原因，与我随时交流和互动。2018年的手机行业看点依旧不少，对于消费者来说，选择也会更加多，我们也会在明年为大家推荐和挑选最适合您、最值得买的手机。