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HTC摩托罗拉：不会像苹果那样降低旧手机性能

HTC摩托罗拉：不会像苹果那样降低旧手机性能
2017年12月29日 07:39 IT之家
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　　HTC和摩托罗拉表示，他们不会因为电池老化而降低手机的处理器速度。

　　苹果此前承认，在电池老化的情况下确实会降低iPhone性能，他们强调这是为了保护电池、保护手机硬件，防止老旧设备自动关机。在发送给外媒The Verge的电子邮件中，HTC和摩托罗拉都表示他们不会在智能手机上采取类似的做法。HTC的一位发言人表示，使手机随着电池使用时间的延长而减慢“并不是我们的做法”，摩托罗拉一位发言人则说：“我们不会电池老化来降低CPU性能。”

　　The Verge也联系了谷歌，三星，LG和索尼，以询问他们的手机处理器是否会因电池老化而受到抑制。索尼的一位发言人表示，会在假期后回应此事，三星发言人表示该公司正在调查。

　　HTC和摩托罗拉的回应基本上否认了苹果的做法是行业惯例的猜测，长期以来，就有苹果故意降低老款iPhone性能的阴谋论，该阴谋论认为苹果公司为了让用户掏钱升级手机而故意减缓旧iPhone的性能。虽然苹果确实这样做了，但实际上目的并不同，苹果的目的是为了扩展它们（iPhone7同样也受此影响）的可用性。

　　但尽管如此，苹果没有明确表示更换iPhone的电池可以解决这个问题，并提高手机性能，另外更换电池也不是那么容易。更重要的是，这个问题是不是本身就是手机存在的设计缺陷，这些都需要苹果来解答。

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