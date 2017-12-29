2018年HiFi音频发展趋势 衰落?不存在的

笔者是一个音频发烧友，在休息之余非常喜欢听音乐，自然对器材也有非常高需求。不过因为工作特殊性，让我可以从产品“透视”进行业，用专业的媒体身份去观察整个音频行业的变化，最近身边经常有朋友抱怨，感觉音频市场在逐渐走向衰落，他们认为音频行业已经开始不景气，不过笔者一定要纠正你的“坐井观天”思维——音频行业不仅没有衰败，反而会在2018年玩出更多花样，整个音频行业也会在2018年继续蓬勃发展。

在2018年，HiFi音频行业有这10大趋势值得期待。

一、R2R技术革命到来 播放器将和手机联动

HiFi高端播放器和手机关联将会更紧密

如果你熟悉音频R2R技术构架，就一定会对这项技术中在音质上的提升印象深刻，说白了这项技术就是：“一步转换从PCM数据变成音频信号发出的声音”。虽然技术早已普及，但更多使用场景仍就是桌面台式系统。因为较为小众且技术垄断，致使各类采用R2R DAC构架的台式器材售价奇高，只能让少部分消费的起的用户听到优秀的音质，对于普通发烧友只能望而兴叹了。

R2R DAC台式机台

不过这种“垄断”状况，已经被HiFiMAN打破运用更加先进的技术所打破，2017年12月20日，HiFiMAN发布了首款采用R2R DAC架构的便携播放器R2R2000。曾经带来“国砖”变革的HIFIMAN，时隔5年，推出了这款重量级旗舰产品。

其实纵观HiFi行业发展可以看出，和手机的联动进一步增强了，这家公司提出的“HiFi播放器将成为手机音乐生态系统的高端组成部分”理论笔者是赞同的，和手机的联动是两者“取长补短”——取HiFi播放器的音质，弥补手机的操作便利性。

R2R DAC声音更加纯净

如果你观察HiFi行业和手机行业，就会发现一个微妙现象：越来越多发烧友喜欢手机直推，同时手机中也不断内置HiFi芯片，不过从反馈来看效果并不好，因此我们可以看到有很多玩家喜欢捆绑一个解码耳放，但受限于体积和续航也没有得到过多认可。

因此在2018年，我们会看到一种HiFi播放器硬件趋势：在户外可以通过播放器和手机的相互连接，摆脱“捆绑束缚”，手机可以用内置软件通过蓝牙传输直接控制播放器；回家想听到音乐时候，播放器就可以做为DAC。

二、传统厂商跟进步伐 移动操作系统成主流

手机“全面屏”的盛行，似乎会“传染”，最直接“感染者”就是HiFi播放器了。iPhone的组成就是iPod touch音频多媒体播放器加个通信模块。从笔者入烧以来，似乎制约播放器发展一大阻碍就是操作，笔者做过调查：有40%消费者在选购播放器时首要考虑因素就是操作。

不过好在音频播放器和手机有“互通”地方：操作系统，这是机器和人交互的重要窗口，也是唯一窗口。从今年出品的HiFi播放器来看，有很多老牌HiFi企业“醒过闷儿”来了，比如凯音，这家拥有悠久历史的HiFi器材厂商确实在后续产品操作上有提高。

采用深度定制安卓系统的凯音I5MKii播放器

一套成熟的操作系统是解决用户交互的重中之重，这会改变用户对于播放器古板、操作落后的印象。音频厂商采用安卓系统也分两种：深度定制和双工作模式。深度定制是指将会注重操作体验，界面会有相对大的变化，在设计上有可能整个主界面都会是音频UI，第三方软件会单独放置在一个文件夹下；双工作模式是指系统采用完整安卓系统，可以安装体验完整第三方应用，如果你想让音质更好，则可以通过一键切换“固定”在音乐软件界面。

深度定制安卓系统优势：

1、最大化提升音乐软件使用效率。

2、系统内存占用小。

双工作模式安卓系统优势：

1、音乐模式可以进一步提升音质。

2、可玩性强，上手容易。

当然有部分音频厂商采用和拥有成熟技术的软件公司进行合作也是一件很不错的事情。

双工作模式的飞傲X5三代

因此笔者预测，在2018年，将会有更多播放器厂商采用目前流行的智能操作系统。

三、无线蓝牙技术普及 音质进一步提升

apt-X/X HD技术

随着高通发布apt-X/X HD技术，无线音频音质迎来一波新提升。如果你到今年都不知道什么叫apt-X/X HD技术，那你可就真“out”了。

Apt-X技术简单来说就是一种A2DP下的协议，相对于MP3、AAC和SBC在A2DP协议下有很大不同，是SBC编码原理上的一种优化，在传输过程中Apt-x的延迟非常小，是因为它将声音流中的16bit数据以4bit进行存储（ Apt-x不同于SBC编码只有接受完整数据包才可以分发，它会随时接收到指令就开始解码，丢包率和延迟会大大降低），而码率也比SBC强（SBC为320kbps），达到了352Kbps左右。

总之，就是要比一般蓝牙协议要更加先进，音质自然会得到提升。因此笔者推测，2018年将会有更多厂商尤其是耳机厂商，会把无线作为一大卖点。

四、泛HiFi产品爆发 电竞等新领域开拓

如果说HiFi行业相对其他科技行业来讲，发展比较缓慢，那泛HiFi这个新兴市场，似乎像发射的火箭一样，在今年有非常迅速的发展。如果问大家一个问题，今年最“忙”的HiFi品牌厂商是谁？那回答十有八九会是1More，是的，这个新兴品牌厂商不局限于传统HiFi市场，而是放眼欲穿于动漫、电竞周边、AI市场。

运动化场景是耳机一大突破口

如果你去京东上搜索，占据音频销量排行榜的一定不是传统HiFi耳机，而是一些电竞、智能相关的音频器材。而在这些泛HiFi器材中，电竞市场是最大的。

电竞耳机的多种玩法

如果你是一位“吃鸡”爱好者，相信在和朋友一起团战时候一定进行语音交流，同时在游戏时候听敌人脚步辨别方向与环境声音也是非常关键的，因此这也离不开音频定位，换句话说，HiFi厂商在提供技术时候也更得心应手。

2018年，泛HiFi产品将会迎来一波爆发，尤其是在电竞市场上体现尤其突出。

五、播放器打通台式系统 高端成主流

旷世QP2R就可以从便携播放器通过底座变成台式系统

高端播放器功能将会进一步拓展，从这几年高端播放器发展来看，不论是外观还是功能，都发生了变化，采用更加先进的外壳材质以及工艺，在功能上也有“进化”——高端播放器可以通过底座，摇身一变成为台式机。

底座多用途

这款播放器是全球首款采用纯A类偏压控制的便携设备，这个技术全世界能够应用的最低也是十几万的台式设备，便携领域旷世QP2R是首发。它的特点是打开高性能模式背景更漆黑，细节更丰富。另外，它的PCB板上70%都是音频部分，这在其他厂商里是见不到的。它还支持2.5mm全平衡放大。最大的特点是它的扩展，连接底座以后相当于台式机，可连接传统功放，做数字转盘，连接电脑，有源音箱，支持远程遥控，还可以支持在线选歌功能。

因此2018年，高端播放器在功能上的“拓展”将成为重点发展方向。

六、 手机厂商“复牌”做耳机 入门主打差异化

如果说耳机圈十大事件是魅族flow这款产品，相信多数人没有疑问。抛开魅族耳机事件不说，我们可以得到一个趋势，越来越多手机厂商开始关注音频市场动态，从魅族推出flow耳机后似乎一发不可收：有微博网友曝光了魅蓝一款全新耳机。

魅族曝光的耳机

据图片来看，这款手机机身非常的精致，外观透明塑料外壳设计，里面还有镜面金属感，线材质可以，而且耳机头可能可拆。

不过笔者还是非常期待vivo可以在手机HiFi上有所作为，记得笔者和vivo产品负责人聊天时候就得知，vivo Xplay系列将会继续在HiFi音频上深入研究，而ESS这家音乐芯片公司目前就指望手机厂商“活着”。

2018年，手机核心竞争力就是差异化，也期待手机可以为消费者带来更好音质。

七、“入烧”门槛提升 千元价位成为首选

可以换导管变换声音风格取向耳机

想当年笔者入烧时候一条耳机400元都觉得非常贵，而现在大家“入烧”价位已经从平均500元提高到了1000元，不得不感叹“有钱真好”，其实背后就是消费升级，10年前HD600卖2000是旗舰，10年后的今天森海塞尔HD800S卖10000多是旗舰。

同轴圈铁技术逐渐渗透中端入门耳机中

正这背后价格翻5倍原因非常复杂，一方面是原材料上涨以及研发费用，另一方面是以竞争对手价格为参考——AKG K3003掀起了一阵耳机售价过万，越贵越好的“潮流”，最后一方面则是新技术的采用，例如同轴圈铁技术。有朋友会问：“是否耳机越贵代表越好？”笔者可以回复：耳听为实。

八、新技术出现 软件上实现音质提升

除了高通的apt-X/X HD技术外，其实还有一家公司也可以“帮”上手机音质，不是通过硬件提升，而是通过软件算法提升：瑞典音频科技公司Dirac Research日前宣布与哈曼国际和摩托罗拉合作，Moto Z系列手机对应的JBL Soundboost 2模块化扬声器使用Dirac Panorama Sound扬声器声场外化技术，为摩托的用户带来手机上少有的浸入式聆听体验。

Dirac合作厂商

Dirac Panorama Sound技术带来的不是简单的音量加强或者虚假的环绕音效。 这个技术融合了我们在手机领域的最新研发成果与我们应用在HiFi和汽车领域的专利技术，让一个小小的移动设备也可以拥有宽广的浸入式声场，这在以往是不可能实现的。因为很多移动设备虽然使用两个扬声器，但是扬声器之间的距离太近了，只有几厘米远，声场很小，没法真正实现立体声。

Dirac Panorama Sound技术在今年的CES和世界移动大会上亮相后，被认为将促使手机外放和便携音箱真正告别单声道、实现沉浸式体验，将便携设备的音频表现提升到一个全新标准。这项技术适用于使用至少两个扬声器的声音系统，除了用于移动设备外，还可以使用在汽车音响上，哈曼在去年CES上展出的概念汽车音响系统Voyager Drive就使用了这个技术。

九、线下实体店新模式 交流聚合活动成常态

北京著名线下实体店

这一年手机行业给笔者带来的一大切身感受就是实体店变多了，体验店带给行业的推进作用是功不可没的，有诸多优点：用户先体验后购买可以让购机效率得到提升，不会为使用问题苦恼，同时也让售后服务更加方便。

实体店将会是发烧友的游乐场

音频行业体验店也逐渐增多，而各种有意思的新音频体验店也如雨后春笋一样出现，不仅提供器材试听、销售，也定期举办活动，烧友聚会。

不过这种提供线下试听的形式固然是非常好，不过HiFi圈子毕竟非常小，如何吸引更多泛HiFi的消费者进店选择，是当务之急，2018年一大实体店趋势就是服务差异化。

十、整体销售额继续增长 电商模式将有突破

网络在线耳机市场优势明显

笔者一定会用客观数据打消你对音频行业衰落的看法。2017年耳机耳麦发展速度高于整体技术消费品，京东统计的数据表明耳机耳麦领先于整体市场。例如在2017年中国技术消费品零售总额预计将达到2.16万亿元，同比增长11%

电商2017年耳机销售整体数据

在耳机市场，以京东为领导的电商领域，在今年1-8月零售额上以61%领先市场，这点尤其在“618”与“双11”等促销旺季比例越来越高。纵观整个中国耳机耳麦零售市场，耳机耳麦2017年零售额将达到87.4亿元，同比增长35%，增长速度最快的是与手机搭配使用的部分，还有部分原因为蓝牙耳机随着手机逐渐取消3.5mm接口而大幅爆发。

后记：

在CES 2018也是新动态

2017年是音频行业巩固、发展、焕发出新气象的一年，各种新技术层出不穷，如果说手机是连接物联网的窗口，那音频行业就是“声联网”的接口。不过笔者上边列出的仅仅是趋势，这些趋势也是根据数据和实际体验得出。不过笔者建议：如果你想了解2018年音频消费级市场的最新产品，一定要关注2018年的CES展。