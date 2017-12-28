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双屏设计 中兴折叠手机天机Axon M即将亮相CES2018

双屏设计 中兴折叠手机天机Axon M即将亮相CES2018
2017年12月28日 07:59 天极网
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　　作为年初最受关注的全球盛会，CES一直是科技行业的风向标。2018年1月9~12日，来自全球的科技厂商将齐聚拉斯维加斯，展示旗下最先进的高新科技产品。备受关注的手机行业，也将迎来新一年的百家争鸣。

　　作为全球领先的智能终端制造商，中兴手机也将旗下重点产品集体亮相，展台位于South Hall 3 No。 30306。特别是备受关注的中兴折叠智能手机天机Axon M，将作为重点产品展出。据了解，中兴天机AxonM也即将在国内上市。

中兴天机Axon M中兴天机Axon M

　　这款已经在美国、日本上市的折叠智能手机，采用了可折叠的双屏设计。日常携带时，可以将双屏背靠背折叠在一起，轻松放入口袋或者随身包。通过180度的翻转，中兴天机AxonM则化身为超级全高清大屏，通过单屏、双屏、扩展、镜像四种不同的操作模式，中兴天机AxonM满足各种场景需求，实现了将传统智能手机便携性和双屏设计拓展性完美结合，用户可自由享受双屏同步处理多任务带来的畅爽操作。

　　自2017年10月中兴天机Axon M在全球发布以来，其创新的双屏体验和诸多设计细节获得受众高度关注，在国内不仅在南方都市报“年度商业盛典”活动获评“十大影响力科技”，还在2017中国好手机颁奖典礼获评“年度最受期待时尚手机”。CES2018在即，中兴天机Axon M将领衔中兴终端旗下重点产品，在新一年让“科技改变世界”。

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