华为2018年手机路线图曝光 明年二季度有重磅新品

今天外媒PhoneArena曝光了疑似华为消费者业务2018年的路线图ROADMAP，其中除了手机之外华为还有路由器以及360 摄像头发布，而最受大家关注的华为手机也将在明年有更深入的发展，明年华为在二季度会推出华为 P系列旗舰机型。

根据曝光的路线图，华为手机业务一季度主要工作是将华为Mate 10/Mate 10 Pro推广到更多市场，同时还会发布Maya、Salina、荣耀1三款新机，当然这些可能只是代号，具体的机型还暂时未知。除了手机之外华为还会推出运动手环、Huawei 360摄像头以及无线路由器等产品。

而到了二季度，华为将会推出华为P系列机型，具体包括华为 P、华为P Plus以及华为P Lite，而华为旗下的荣耀手机品牌也将推出一款荣耀新机。到了三季度，华为品牌将没有新品推出，荣耀品牌将会有一款手机推出。

到了四季度，华为将会推出华为 Mate系列旗舰机型，包括华为 Mate Pro以及Mate Lite，路线图中并未提及华为Mate普通版，可能到了明年华为会砍掉华为Mate 11直接推出华为Mate 11 Pro？四季度荣耀品牌还将会推出一款机型。

当然这一路线图真实性还有待证实，也只有到了明年我们才会知道。