三星/国产厂商奋起直追 苹果利润下滑严重

一直以来，苹果都不是特别看重iPhone的市场份额，而盈利能力才是最重要的，所以一直以来他们都霸占了整个手机圈的利润。

据市场调研机构Counterpoint Research的数据显示，今年第三季度苹果依然霸占着手机圈绝对的利润，其比例达到了60%，不过相比去年他们已经没有那么强势了。

虽然今年他们发布了售价更贵的iPhone X，但苹果的盈利并没有大家预想的好，要知道去年同期他们的盈利占比可是86%，出现这个情况的主因，还是本季度旧型号iPhone销量份额大幅提升，从而影响了苹果的整体利润份额。

与此同时，三星凭借Note 8的热销，也成功抢占了不少苹果的潜在用户，而他们的市场利润占比已经悄然提升至26%，而华为、OPPO、vivo第三季度利润市场份额均为超过5%。

随着iPhone X越来越热销，相信这个情况会有一定的改善，毕竟它可是今年最畅销的超高端智能手机了，但即使这样恐怕也难重现昔日的辉煌，毕竟安卓手机厂商也都在进步，在加上今年iPhone 8、8 Plus基本上处于卖不上价的角色。。。。