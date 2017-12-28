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美国等地用户反映三星Note8耗尽电量后无法充电

美国等地用户反映三星Note8耗尽电量后无法充电
2017年12月28日 14:26 新浪手机
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　　新浪手机讯 12月28日下午消息，三星Galaxy Note 7的惨案现在还让我们心有余悸，现在他们又出现了一个新的电池问题。最近许多美国的用户称他们的Galaxy Note 8已经不能充电，电池耗尽后不能够开机。虽然目前三星好像正在用新机器来代替，但是三星对待问题的沉默和随意态度让用户们很是担忧。

Galaxy Note8Galaxy Note8

　　我们一般不会让手机电池完全耗尽，但有时候你可能没电充电宝或者一个插头，所以在某些情况下还是没办法完全避免。倒是有时候会遵循之前的做法，故意让它耗尽一段时间。

　　不管是因为什么，以上那些事都是有可能发生的，但让我们没有预料到的是，在手机电池耗尽后充电竟然还是死机状态。有些Galaxy Note 8的用户电池为零后就不幸的遇到了这种情况。

　　这个问题麻烦的点是目前找不到问题的来源，这对于某些美国的用户来说可能打击比较大，因为可能它只限于高通骁龙830这个模型。这些手机偶尔会出现一些“生命迹象”，比如手机突然升温或者出现了充电圈图案，但是有人称这只是软件最近更新出的bug。不管怎么样，手机还是死机状态。

　　三星的回复或者说是默许，并不让人满意。目前还没有给出任何官方的解释，除了大量的报道。情况和当时Galaxy Note 7差不多。雪上加霜的是，三星打算用翻新的部件来替换那些有问题的手机，而且Galaxy Note 8还没有保修。（李璐）

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