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迄今为止最清晰的三星S9渲染：最大改进是指纹识别

迄今为止最清晰的三星S9渲染：最大改进是指纹识别
2017年12月28日 09:53 新浪手机
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　　新浪手机讯 12月28日上午消息，外国网友做了一段三星Galaxy S9系列的渲染视频。这段视频根据此前网络泄露的S9照片制作，虽然不能保证是真机最后的样子，但是根据往年经验，应该也是八九不离十。让我们先睹为快吧。

三星S9最新渲染图三星S9最新渲染图

　　这段视频主要针对Galaxy S9和S9 Plus两款产品，他们与前代的外观十分相似。正面依然是全视曲面屏，不过和此前传闻不同，视频中的S9系列并没有把底部做得更窄。

背面指纹识别和正面下巴背面指纹识别和正面下巴

　　从外观上来说，这两款设备和上一代最大的不同在于手机背面指纹识别位置的不同。三星会将S9的指纹识别模块放到摄像头下方，而不是像S8那样放在摄像头左侧。这样做的好处是可以减少使用指纹识别时误触摄像头的几率。当然，这也意味着三星S9系列将无缘屏下指纹。

　　另一个有意思的细节是S9依然采用后置单摄像头，而S9 Plus则换上了双摄。

S9 Plus后置搭载了双镜头S9 Plus后置搭载了双镜头

　　如你所见，这段渲染视频展示的三星S9系列手机在设计上十分简洁，并且改进了此前诟病颇多的指纹识别的位置，让这个模块看上去更加合理舒适。不得不说，整体设计十分清爽，玻璃外壳也很抢眼。

　　根据此前泄露的消息，三星Galaxy S9将采用5.8英寸18.5：9比例Super AMOLED屏幕，而S9 Plus则保留6.2英寸屏幕。两款手机都将搭载高通骁龙845处理器（国际版和国行版），同时拥有4GB RAM和6GB RAM两种规格可选。具体发布时间尚未可知，不过很可能排在CES2018展会之后。（苏航）

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