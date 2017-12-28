这款App让你“没脸”了 但它背后有段严肃的科学知识

新浪数码讯 12月28日上午消息，一家来自日本的App开发者脑洞大开，他们做了款应用，让你的脸变成透明的。

在iPhone X发布之后，它的“刘海”被描述成为一个跨时代的发明，苹果自己、还有更多的App开发者都做了类似“换脸”或是美颜的App。这家叫Kazuya Noshiro的开发公司则反向行之，让使用者“没脸”了。

“没脸” App效果感人

这款App目前还只是演示原型，没有具体上线时间。他们在自己的twitter上发了一段10秒钟的演示视频，一名男子的脸上，除了眼睛镜和嘴都变成透明，在他背后空调和吸油烟机的映衬下，效果神奇而恐怖。

那么，具体是如何实现的呢？现在是魔术揭秘时间。

它使用摄像头先拍摄一张背景图片，之后用iPhone X前置原深感镜头不间断的捕捉手机前面那个人类的脸，然后把这张脸在合成视频里“抠掉”。从而创造出一种幻觉，仿佛哈利波特的隐身头蓬。

哈利波特的隐身斗篷

在科学界，类似的效果有个专门的名字叫“光学迷彩”，这词据说出自宅男们热爱的漫画《攻壳机动队》，主角草薙素子在漫画里曾多次使用；施瓦辛格早年拍的打怪电影《铁血战士》里也有展现。

它的原理其实就是让可见光绕过障碍物，只反射人背后的东西，这样，草薙大姐也就隐形了。

“光学迷彩”出自《攻壳机动队》

目前据说类似技术已经在军事方面有所应用，很多相关公司希望用弯曲光线的材料做出隐身衣来再造一批铁血战士，但效果不如科幻片里理想，目前还没有大规模使用——也可能是已经用上了，但我们没看到他们。