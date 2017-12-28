都说手机不好做 但2017年依旧多了这些品牌

回首即将过去的2017年，全球手机市场进入饱和阶段，供应链的高度透明，不免带来产品的高度同质化尴尬，而经历了互联网手机的洗礼，消费者也愈加精明，“手机越来越不好做”是大家的共识，留在牌桌上的品牌越来越集中。即便如此，在2017年依旧有一些“新”品牌进入手机市场，他们是谁，又为何坚定地做出如此选择？下面我们就来一一盘点。

昔日情怀诺基亚回归

诺基亚在今年回归国内市场，尽管依旧是大家熟悉的模样，但近年在海外几经辗转，实际上与早年间熟悉的诺基亚品牌已然不同。

如今诺基亚手机品牌隶属于HMD global公司，并与富士康展开深入合作，借助其完成供应链构建、产品设计制造等。也就是说，如今的诺基亚手机是HMD操盘，品牌是其租借而来，产品是委托富士康制造，是一种不同于过去的运营模式。

HMD也是深知国人对于诺基亚的情怀，以Nokia 6作为回归首秀，并将中国作为该机的独家首发地，展示了一定的诚意。就产品而言，Nokia 6品质精良，但骁龙430的配置实在有些寒酸，配合1699元的售价，被冠以“情怀机”的头衔并不意外。

但情怀终究不能当饭吃，诺基亚也用更多产品展示了卷土重来的决心，陆续发布了3310复刻版、旗舰产品Nokia 8、搭载蔡司镜头的Nokia 7等，未来值得期待。

全面屏祖师爷夏普回归

同是脱胎于富士康，夏普也与今年宣布回归中国市场。这家以日系企业创立于1912年，有着超过百年的历史，从最初的一支自动铅笔，到翻转屏手机SH9020H，再到全面屏鼻祖Crystal，其原创设计理念以及日本匠人的工艺追求已经深入人心。

不可否认，目前行业主流的全面屏正是夏普原创，深厚的屏幕制造技术与全面屏设计经验令其有了更多回归的底气。赶在2017年的全面屏风潮，夏普AQUOS S2正式发布，继承了全面屏血统，创新的“美人尖”设计，类似于随后的iPhone X“刘海”，给人不少新鲜感。

同时坐拥富士康的技术加工优势，夏普也有实力进行更多技术实践，比如像素级屏幕切割工艺，在顶部切割出异形槽容纳定制的前置摄像头模组，极窄的听筒与指纹识别模组，多曲面3D玻璃机身，使得AQUOS S2的全面屏体验更纯粹，也受到了部分媒体以及用户的认可。

2017年夏普搭上了全面屏的快车，做到了平稳起步，2018年全面屏依旧是市场的主旋律，有了iPhone X在设计上的铺垫，异形全面屏即将迎来市场突围阶段，夏普的产品值得期待。

老牌零售国美玩跨界

在互联网时代，电商平台与手机的关系愈加紧密。一方面，电商平台拥有巨大的流量和数据，可以提供可靠的物流服务，是线上手机销售的有力支持；另一方面，手机是互联网时代最重要的流量入口，也成为各大电商扩展业务和用户的主要着力点，手机之于电商早已是一枚布局未来的重要棋子。

也正是因此，国美选择进入手机行业，并在4月份以GOME K1作为首秀。这款产品拥有均衡的配置，采用了隐藏式指纹，支持虹膜识别，并基于此打造了安全双系统机制，以安全为主打特性，特点鲜明，显然交上了一份不错的答卷。

过去短短8个月时间，国美又推出了3款产品，接连尝试了人脸、指纹、虹膜等生物认证方式，最新的GOME U7集全面屏、人工智能、三大生物识别技术、双摄等流行元素于一身，配合极具诚意的价格，俨然是千元机市场极具竞争力的产品，为国美布局未来助力。

“灯厂”雷蛇（Razer）也来凑热闹

雷蛇（Razer）是全球顶级游戏外设品牌之一，其产品是许多游戏爱好者梦寐以求的装备，成为高端玩家的象征。如今《王者荣耀》火爆，吃鸡风靡，游戏已经有了从PC转移至手机的趋势，雷蛇自然也将业务拓展至移动端，收购初创手机厂商Nexbit后，推出了游戏玩家而设计的Razer Phone。

Razer Phone延续了雷蛇酷炫的设计，配置则是不折不扣的堆料狂魔：高通骁龙835处理器，8G LPDDR4+64G UFS存储组合，双1200万像素摄像头，双扬声器。屏幕选择了5.72英寸夏普IGZO屏，支持120Hz刷新率与高通Q-Synce显示技术，以确保触屏足够的跟手，拖动时不会有屏幕拖影，带来更好的游戏体验。

不过初涉手机圈的雷蛇显然疏忽了，作为售价高达699.99美元（约合4624元人民币）的产品，Razer Phone的相机实在有些不敢恭维，所幸雷蛇承诺会在后续更新中解决。

Android之父打造理想手机

Android系统之父安迪·鲁宾在2014年离开谷歌之后，成立的新公司Essential，一直潜心打造自己理想中的安卓手机。时间来到2017年5月，其打造的Essential Phone终于发布。

Essential Phone采用异形全面屏设计，机身框架由钛材打造，背部则是一整块陶瓷盖板，同时支持外接模块拓展，和moto mods的模块化类似。全面屏、模块化、陶瓷机身颇具未来感，独特的工业设计加上供应紧张的元器件，使得Essential Phone在生产环节上面临了诸多问题，一直跳票至8月才正式发售。

尽管贵为“理想手机”，但Essential Phone仅仅5万部的销量实在有些尴尬，相比手机发售时的699美元（约 4630元），目前Essential Phone已经直降200美元，期待更多人为其买单。

写在最后

无论整体环境如何，手机市场的根本依旧是靠产品说话。更多品牌的加入，无疑将带动智能手机更加多元的发展，并引领未来的手机发展趋势，让我们有理由对2018年有更多的期待。