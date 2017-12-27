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微软高管回应Surface手机传言：没放弃

微软高管回应Surface手机传言：没放弃
2017年12月27日 09:07 快科技
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　　近段时间来，一直有关于微软Surface Phoned的消息出现，各种折叠屏形态的专利扑面而来，引发了外界尤其是软圈的关注。

　　据WL报道，在印度海德拉巴公园的一次媒体和分析师活动上，微软印度总裁Anant Maheshwari接受了Digit.ini的采访，对一些手机传闻做了回应。

　　Digit：关于做手机，微软是有什么“遗言”要说还是传炸了的Surface Phone真在做？

　　Anant看看我们所处的这个世界，千万别轻易说什么“最后的话”。

　　Digit：所以你是有新动态要和我们分享？

　　Anant：Surface是公司如今的重要组成部分，产品形态也多样，涵盖Hub/Studio/Pro/Book等，今后仍将继续推进。至于大家关心的手机部分，我们正和很多OEM/OS玩家一块开拓新的应用和提升体验。未来，会有越来越多的微软应用和服务在手机平台上出现。

　　作为高管，Anant的避重就轻和打太极的功力强大，关于手机硬件，他直说不要断言“微软放弃”，但目前的进展却是一个字都不泄露。

　　至于所谓的软件和服务，微软一直在做，包括与OEM厂商联系，预装Office套件，以及把Edge/Cortana带入到安卓/iOS上等这些操作。

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