iPhone降频惹官司 集体诉讼索赔额可能达9990亿美元

iPhone 6s

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苹果被集体诉讼 涉嫌“三宗罪”

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新浪手机讯 12月27日下午消息，近日据外媒透露，因苹果降频门事件美国各联邦法院已受理八起来自用户的集体诉讼，而这几起诉讼索赔额可能达9990亿美元。

本月中旬，第三方机构Primate Labs分析披露，对旧款iPhone机型进行性能测试时发现，“苹果公司在人为降低旧款iPhone性能，”更换电池后，iPhone运行速度明显加快。

随后苹果承认因电池续航原因为旧款iPhone处理器进行降频处理。

此消息一出多数用户不满，认为苹果公司没有告知他们因保持iPhone续航而将自己手中的iPhone进行降频处理，使得用户在不知情的情况下升级到了最新系统版本。

目前，因苹果为iPhone降频事件，美国各联邦法院已受理八起来自用户的集体诉讼。据外媒Softpedia预测，这几起诉讼金额可能会达到9990亿美元。若按目前苹果公司市值9000亿美元估算，9990亿美元甚至已经超过苹果市值。

尽管，上个月苹果公司的市值超过9000亿美元，但起诉9990亿美元金额，仍超过苹果能支付的范围之外。

当然，这只是一个粗浅的预估值，且不说这些诉讼还没开庭，即便开庭，最终赔偿额也可能跟此数字差别很大。

截止发稿前苹果公司还未对此事作出回应，新浪科技将持续关注此事进展。（瑞豪）