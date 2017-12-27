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MIUI9稳定版第三批机型推送 27款小米手机已可以升级

MIUI9稳定版第三批机型推送 27款小米手机已可以升级
2017年12月27日 12:04 新浪手机
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　　新浪手机讯 12月27日，小米开始MIUI9稳定版第三批机型适配升级，涵盖包括小米3、红米Note2、红米Note3双网通等在内的9款机型。这是继前两次稳定版升级推送后，MIUI9迎来的又一次大规模机型升级。目前总计有27款小米机型可直接MIUI9系统。

　　小米官方数据称，MIUI全球联网激活用户已经突破3亿。

　　小米将MIUI9系统基本原则定义为流畅稳定为最， 10月31日，小米6和小米Max 2两款机型最先迎来MIUI9稳定版升级。11月15日，小米MIX、小米MIX2、小米Note2、红米Note 5A等16款机型迎来MIUI9稳定版第二批推送升级。加上此次小米Max、红米5、红米5 Plus、红米4高配版、红米Note2、红米Note3双网通、小米手机3联通/电信版、小米手机4和小米平板2在内的9款机型升级推送，MIUI9稳定版已经适配了自2014年发布至今几乎所有小米手机。

　　升级MIUI9稳定版有两种方法：一是通过小米官方在线升级（OTA）方法，接收官方升级消息推送，或者从“设置-我的设备-MIUI版本”检测升级，支持从MIUI V5、MIUI 6、MIUI 7、MIUI 8稳定版直接升级到MIUI9。另外一种方法是前往MIUI论坛手动刷机升级，现在MIUI论坛下载页已经提供所有可以升级MIUI9稳定版的刷机完整包。

　　MIUI9系统也在AI（人工智能）领域同样开启了大胆尝试和探索，推出了“传送门”、“信息助手”和“照片查找”功能。其中传送门功能要解决的“信息孤岛”问题，通过长按想要了解的语句，系统会智能判断用户需求，给出搜索结果，实现系统跨应用操作；信息助手功能希望发挥系统整合能力，将单一应用常用功能进行提取重新整合，操作更加便捷；此外照片查找功能则发挥系统的智能检索能力，用户查找照片变得轻而易举。

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