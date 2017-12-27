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匆匆又是一年 盘点2017年智能手机七宗"最"

匆匆又是一年 盘点2017年智能手机七宗"最"
2017年12月27日 07:58 IT168.com
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　　数着日子，2017年还有三天就要过去了。尽管在2017年，手机圈依旧竞争激烈且残酷，有一些品牌在努力的活着，有一些品牌还想努力的挤进牌局，而有一些品牌，可能真的再见就再也不见。而尽管人脸识别、全面屏这样的新概念依旧层出不穷，但供应链的高度透明也使得产品同质化依然是绕不开的话题。不过纵观一整年，还是有一些有趣的产品值得我们回看。今天我们就盘点2017年智能手机七宗“最”。

　　最贵国产手机：华为Mate10 保时捷版

　　对于国产手机来说，售价一直是一个敏感的话题。便宜了被人叫“屌丝”、贵了又被人笑话“人傻钱多”。而华为Mate系列自从与保时捷联手之后，身价一路飙升，情况也发生了变化。

　　尽管华为Mate10保时捷版的官方售价只有8999元，但稀有的货量以及出众的产品力，使得其在二级市场（例如闲鱼）的实际成交价达到12000元左右。有网友戏称，iPhoneX都崩了，Mate系列保时捷版成了今年手机圈唯一的“理财”品。

　　最具性价比手机：魅蓝Note6

　　聊完最贵的国产手机，我们再来聊聊最具性价比的国产手机。其实在选最具性价比这个选项时，小编也很纠结，毕竟说到“性价比”，这几个国产互联网手机谁都不是吃素的。因此最终在选择时，选出了一个衡量性价比的方法：同等价位，有没有比这款产品更值得买的，或者是这款产品在同等价位，有没有越级的表现。而基于这样的，我们最后选择了魅蓝Note6这款产品。

　　对于1000元左右的产品，其实无论是硬件还是ID设计，各品牌之间基本都大同小异。而魅蓝Note6凭借绝对吊打同价位的拍照水平和令人惊喜的骁龙6系处理器给了魅友相当大的惊喜。虽然没有做到绝对低的价格，但魅蓝Note6的确做到同级别最优秀、甚至越级能力的拍照水平。因此魅蓝Note6获得了年度最有性价比产品，或者说千元机中最值得买的手机。

　　最具科技感的手机：iPhone X

　　创新是摆在如今智能手机行业面前的一个老大的难题。越发透明的供应链，使得如今的国产手机都是一家只要能做出来，其它家分分钟赶上。因此很幸运，如果评选今年最具科技感的手机，相信大家一定会毫不犹豫的投iPhone X一票。

　　全面屏并不稀奇，上至大几千的旗舰，下到几百块的入门机，今年全都搭上了全面屏的列车。不过随之而来的却是对指纹识别影响，屏下指纹依旧没有确定的消息，而放到背后这样开倒车的设计显然也不能是苹果所为。Face ID则为我们打开了全新的世界。一套原深感摄像头系统，能够通过用户脸部30000个光点绘制用户独一无二的脸部几何结构图。并且在周围各种环境下都可以使用，且比Touch ID更加安全。而在今年各种不纯粹的全面屏中，iPhone X终于做出当下最接近人们心中的全面屏的状态：四周无边框，整个手机正面就是一块玻璃。尽管在体验上iPhoneX并非完美，但绝对是现阶段最具科技感的手机。

　　配件最多的手机：moto z 2018

　　如果要说什么厂家把智能机和配套的智能配件玩出花样，那一定是moto。早在去年，moto z系列已经开始标榜新奇的模块化设计，通过各种智能模块配件的加持，moto智能手机的可玩性和可用性得以大大延展。

　　今年的moto z 2018标榜“领袖旗舰”，9999元的售价剑指高端商务手机市场。moto z 2018在搭载顶级水准的硬件的同时也继续模块化的玩法，背部有23K的镀金MotoMods触点，与之磁吸接触即可连接各种模块，使手机扩展出音响、投影、专业相机的功能，大大增加了其可玩性。

▲moto z 2018▲moto z 2018
▲moto z 2018配件▲moto z 2018配件
▲moto z 2018配件▲moto z 2018配件
▲moto z 2018配件▲moto z 2018配件
▲moto z 2018配件▲moto z 2018配件

　　随机配备有摩电Turbo快充电池、摩电Air无线充电模组、全球第一款Type-C接口全数字HIFI音乐耳机、进口牛皮制成的高档皮套，VIP专享服务卡，享有延保、免费上门、VIP专线、免费碎屏保修等服务，承诺4年内碎屏免费修复。因此，moto z 2018绝对是2017年配件最多的手机，至于其产品力能否支撑其近万元的售价，就仁者见仁，智者见智了。

　　配色最多的手机：vivo X20

▲vivo X20基础配色▲vivo X20基础配色

　　vivo X20是今年下半年最爆款手机之一，也正是其持续热销，使vivo除在发布时推出三种颜色之外，还陆续又推出四种定制版颜色，可谓风光无限。

▲vivo X20星耀红▲vivo X20星耀红
▲vivo X20王者荣耀▲vivo X20王者荣耀
▲vivo X20黑金版▲vivo X20黑金版

　　X20的热销背后是足够优秀的产品力和无出其右的营销，无论基于哪种原因，它都是今年在商业上最成功的手机之一。因此，vivo自信地为X20设计了共计7种颜色，分别是发布之初就有的金色、玫瑰金、磨砂黑，以及在发布之后20天就诞生的黑金旗舰版，“双十一”时期发布的“vivo蓝”定制版，12月8日随着王者荣耀周年庆发布的红色和黑色相间的王者荣耀定制版，以及最新发布的星耀红定制版。多达七种机身颜色简直可以“召唤神龙”。

　　最意想不到的畅销手机：iPhone 6

▲京东32G iPhone6购买页面，多达30万+的评论▲京东32G iPhone6购买页面，多达30万+的评论

　　演艺圈将一些明星在过了知名的周期以后再次走红的现象称作“二度翻红”，其实在2017年的手机市场也有一款“二度翻红”的畅销手机，最让人意想不到，那就是苹果的iPhone 6。

　　iPhone6早在2014年9月份已经发布，在iPhone7发布之前的2016年夏天已经停产，但可能由于苹果iPhoneSE系列的失败，苹果缺少了一款主攻2000-3000元区间的中低端产品，因此在2017年2月又开始生产32G版的iPhone6，随着几个月的降价，到了2017年后半年，在京东等电商平台基本2300左右就可以入手。也许由于它是一款苹果手机，而且正面看起来和iPhone7、iPhone8比较像，也许因为消费者对iOS的信赖，iPhone6再次成为畅销手机，小编身边就有不少人买来用，其搭载的A8芯片虽然已经不再强劲，但基本的流畅度还是有的，iPhone 6也成为罕见的可以“梅开二度”的智能手机。

　　最“carry”厂商的手机：坚果Pro2

　　像华为、小米，或者OPPO、VIVO，一年可能有数款爆款，或者说基于他们的体量，每一款没有硬伤的手机都几乎是爆款。因此，多一个或少一个卖得好的手机其实对厂商的意义没有多大，所以没有一款手机像坚果Pro2一样给厂商以士气。

　　对于锤子来说，带着连续五年的亏损，T1、T2、M1系列的低迷坚持到了2017年，终于迎来了锤科历史上唯二的“爆款”（当然是相较于锤科之前的销量规模来说）：2017年5月发布的坚果Pro赶上了双摄、快充，玻璃机身，采用了几乎旗舰水准的ID设计，依靠1499起的合理售价，成为锤科第一款销量达到100万级别的手机。如果说坚果Pro还有一些明显缺点，如拍照不太理想，处理器性能稍弱，那么11月发布的坚果Pro2则真正成为锤科第一款成熟的产品，搭载骁龙660，“almost全面屏”，更好的双摄以及人脸识别等，在口碑方面，无论是多家媒体测试还是消费者评价，都几乎呈现出“一边倒”的好评。也可以说，坚果Pro2是锤子科技第一款各方面都均衡，不拖后腿的“水桶机”。有了坚果Pro奠定基础，相信坚果Pro2接棒之后也会交出不错的成绩，那些杀不死你的，都会让你更强大，这句话送给今年的锤子科技最合适不过。

　　时光如白驹过隙，匆匆又是一年，2017年的智能手机圈也就此落下帷幕。随着各种传说中的“黑科技”在明年终于可以亮相，相信在明年的这份榜单上，我们能看到更多有趣的产品。各位，我们明年见。

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