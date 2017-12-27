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三星S9更多新特性曝光：双扬声器带来高音质

三星S9更多新特性曝光：双扬声器带来高音质
2017年12月27日 07:40 中关村在线
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　　12月27日消息， 三星明年新款旗舰机Galaxy S9预计在明年2月份正式发布，最近这款手机又有一些新的细节流出。在收购了哈曼国际之后，人们一直在期待着三星把其相关技术运用到手机上，而S9就将搭载双扬声器。

三星S9更多新特性曝光：双扬声器带来高音质（图片来自于baidu）三星S9更多新特性曝光：双扬声器带来高音质（图片来自于baidu）

　　据了解，三星Galaxy S9相比前代手机音质上有了极大的提升，这主要归功于扬声器技术的改进。除了上下双扬声器的设计，三星S8还将加入哈曼立体声扬声器。这样的配置对于关注音质的用户来说显然是一个比较大的福音。

　　三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指纹识别技术。虽然互解决方案公司Synaptics声称屏下指纹技术已经可以商用。但如果从2-3月发布这个时间节点来看，S9赶不上此项技术成熟了。目前业内人士普遍预估，屏下指纹要在明年第三季度之后才会逐步出现在手机产品中。

　　早前消息， 三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏，其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，配备4/6GB内存，最高可能会提供512GB版本，预装安卓8.0系统。 另外需要注意的是，此次Galaxy S9为单摄，而S9+为双摄。

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