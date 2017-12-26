转转帮卖能否为二手交易带来新突破点？

作为二手交易的一个细分领域，迭代速度极快且走在科技前沿又深入人们生活的智能手机，理所当然的成为了二手行业中最受关注的一块业务。甚至相比新机市场，二手手机这个圈子更为精彩。而这所谓的精彩，莫过于各类“新式服务”的出现。近期，转转上线了一项新服务——转转帮卖，其主打的亮点是：为用户提供更高的卖价。不过追溯起来，转转帮卖的诞生还得从二手手机市场的现状说起。

二手手机市场现状如何？

近几年来，智能手机市场发展迅速，产品更新迭代周期不断加快，一年换一次手机的更大有人在。而在新机畅销的同时，二手手机的存量越来越大，这就吸引着资本接连涌入二手手机行业，开垦这片江湖。那么说到这，二手手机市场究竟大到什么程度呢？

依照调研机构IDC发布的报告，2015年全球二手手机出货量为8130万部，而2020年将达到2.226亿部，年复合增长率为22.3%。另外，《2016分享经济发展报告》显示，参照国际计算标准，我国2016年包括二手手机在内的闲置市场规模约为1462亿元，未来国内闲置和二手交易市场规模估计超过4000亿。尽管2017年全年的完整数据可能还在计算尚未出炉，但从各个二手交易平台发布的数据来看，今年二手手机的线上交易量同比去年有大幅度增加。而我们可以看到的是，二手手机这个“江湖”已然形成。

不过俗话说，有江湖的地方就有纷争。二手手机这个“江湖”，也在不断的发展壮大中出现不少亟待解决的问题。在二手手机已是一个爆发式增量的市场，用户群体扩大后，消费者对这个市场的要求与日俱增，可恶意压价、估价规则不够公平导致的卖价低等问题，成了二手手机市场发展路上的绊脚石。也可以说，这是二手手机飞速发展时期，所遇到的最大尴尬。所以，此时如何才能破局显得至关重要。

为此，做二手交易的平台给出了以下几种解决方案有：比如提供验机服务以保障买家能拿到质量靠谱的产品；与芝麻信用打通让买卖双方的信用好坏程度更加透明；提出行业标准定制价格衡量体系；推出速卖体验。不过，除此外 转转帮卖也目前相当火热的一项服务，而相比于前几个方案，帮卖是二手手机市场中最新出现的一种交易模式，它的诞生或对二手手机市场走向“光明大道”起到某种程度上的引导作用。至于“帮卖服务”是怎样的一种交易，又将给用户带来什么，我们接下来将做详细解读。

帮卖服务是什么？

“帮卖”是转转推出的可提供用户迫切所需的服务，也是目前二手手机行业中一种崭新的交易模式。“帮卖”的服务宗旨：帮助用户迅速卖出产品，并能让用户得到超出市场最高回收价的速卖价格。而在帮卖交易过程中，转转则承接C端（个人）卖家的出清需求，以质检服务作为估价基础，引入“优质买家”竞拍竞价，让利益回归交易两端用户。关于“减少交易中间环节”这点下文中会详细说到，在这之前先来讲帮卖服务为用户提供了哪些体验提升。

对于用户而言，如何快速处理掉手机、怎样才能卖出更高的价格、产品质量该如何保障，本就是进行二手交易之时最基本的需求。而转转帮卖正好“对症下药”，以速卖、竞拍竞价和质检满足用户所需之后，又新增上门取件让交易过程更加便捷，提升了用户出清体验。

事实上，帮卖服务的立足基础依然是转转在业内首创的C2C交易平台质检服务，用户将手机寄送到平台后，平台完成质检，依照质检结果提供同一成色市场平均回收价，而竞拍则在这一报价基础上开始。据称，平均竞拍价比市场平均回收价高出40%。

另一方面，对于自身来说，帮卖服务的上线使转转二手业务体系进一步扩充，相比于原有的普通二手交易模式，帮卖服务能以“速卖”、“更高卖价”等特点为转转吸引到新用户，帮转转赢得更多的利益。当然除了这些显而易见的影响之外，往深层次看帮卖服务也让转转对自身品牌有了更精准的定位。毕竟，转转要做的是要扭转整个二手交易的大环境，帮助用户重新建立起对二手交易的信心。如今来看，上线帮卖服务应该是帮助用户建立信任的进一步动作。

帮卖服务变革回收行业

帮卖服务对于用户的益处显而易见，那么对于行业，转转帮卖服务又能带来哪些变革？纵观帮卖服务的交易流程，其目的是为了让买家和卖家之间的交易更加直接纯粹，不掺杂质。

对二手手机行业比较了解的人应该知道，以前二手手机这个圈子以“卖家提供手机-回收商-买家”这个流程为一条生态链。而在回收商这一部分，可能还会分为上游回收商与下游回收商。中间环节多，整个手机的流通路径长。在如此现状下，二手手机行业若想实现变革，就必须以互联网思维简化产业链。

而如今帮卖服务的上线，可以说是准确的抓住了二手行业的软肋，能够变革原先利润很重的回收行业，尽可能的还给用户一个透明的二手交易市场。甚至可简化了产业链的流通，让二手手机市场不再那么混乱，在瓶颈上迎来转折。

总结：如何卖得快、卖价高，如何买到质量足够好的产品，是如今买家卖家迫切需求的服务。转转帮卖能做到的则是，将市场中恶意哄抬、压价的可能性降到最低，最大限度的让卖家卖得值、买家买得舒心，提高用户满意度与客单价，并依托于转转专业质检服务、以及竞价模式，给予用户最贴心实惠的服务。

而这些年来二手行业一直在不断地摸索中进步，在每个不同时期都在不断完善着生态体系。至于如今帮卖业务的诞生，是否会影响着未来二手手机市场的发展方向，又能否让二手手机行业迎来下一个蓝海，成为二手行业风向标？我们翘首以待。