“反苹果联盟”！民间组织谴责苹果“计划报废”

民间组织“反苹果联盟”今日发布声明称，对苹果“计划报废”行为表示谴责，呼吁消费者抵制苹果产品及服务，直到苹果就此事给出合理解释，向消费者赔礼道歉并停止相关做法。

“反苹果联盟”称如果利用技术手段限制本来还可保持较高性能的旧设备的性能，逼迫消费者放弃旧设备转而购买新设备，那这种行为无疑为盗窃。而这种行为发生在一向主张创新的高科技公司身上，比盗窃性质更为严重。而苹果语焉不详的解释，更是充斥了傲慢、自大和不可一世，视消费者权益于无物。

“反苹果联盟”同时呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查，查清iOS系统是否存在滥用支配地位，侵害消费者权益的情况，如查实应要求苹果公司在中国大陆地区开源iOS系统。另外，工信部及消费者协会也应对苹果公司开展调查，就查实情况开展听证，并做出相应处罚。

“反苹果联盟”自称是一个民间自发成立的非正式组织，成员多为前苹果用户，因苹果产品及服务等各方面的问题转投其他产品。

以下是声明全文

苹果公司“计划报废”公开呼吁书

近日，有苹果手机用户投诉称，旧款苹果手机每次升级新系统后都会遭遇变卡和运行速度变慢的状况，认为这是苹果公司为促销新机型而有意为之的做法。这一情况经过多个分析师经过实际测试后得到证实，并将测试结果发布于网上。苹果公司随后发布公告承认了这一做法，但强调是为了保证用户体验，延长设备的使用寿命。

我们很遗憾地看到，在工业时代曾一度流行的工业品“计划报废”恶行，在新科技时代又再度冒头，且发生在全球顶级科技企业苹果公司身上。企业通过“计划报废”撷取巨额不法利益本不是什么新鲜手段，而在当前互联网科技的支持下，已演变成利用自己所控制的操作系统从线上高效率实施这一行为的状况，而这是旧时代工业巨头们也不曾做到过的事情，一经蔓延开来毕竟流毒深远。

包括苹果公司在内的任何企业，都想让消费者多买、勤买自己生产的设备，这一动机无可厚非，但如果利用技术手段限制本来还可保持较高性能的旧设备的性能，逼迫消费者放弃旧设备转而购买新设备，那这种行为无疑为盗窃，而这种行为发生在一向主张创新，用数字化改变世界的高科技公司身上，无疑是比盗窃性质更为严重的事情。而苹果公司在事后语焉不详的解释，更是充斥了傲慢、自大和不可一世，视消费者权益于无物。

反苹果联盟在此发表郑重声明，呼吁广大苹果手机消费者，抵制苹果公司全线产品及服务，直到苹果公司就此事给出合理解释，向消费者赔礼道歉并停止相关做法。在世界各国政府对高科技公司缺乏相应监管手段和监管规则的情况下，消费者选择权就成为制约大科技公司作恶的有力武器，苹果公司此番被当场抓获的行为如不深究，必将在全球大型高科技公司中引发连锁反应，侵害消费者权益的浪潮将无法遏制，进而蔓延到整个消费市场。

反苹果联盟同时呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查，查清iOS系统是否存在滥用支配地位，侵害消费者权益的情况，如查实应要求苹果公司在中国大陆地区开源iOS系统。另外，工信部及消费者协会也应对苹果公司开展调查，就查实情况开展听证，并做出相应处罚。中国市场不应被动接受苹果公司强加的霸王条款，应高度重视自己的选择权，作为一个对消费者权益高度重视，对网络安全高度重视的独特市场而傲然独立。

根据事态的发展和消费者舆论反馈，反苹果联盟在做出谨慎判断之后，郑重对苹果公司“计划报废”的行为表示谴责。苹果公司已背离了自己的初心，逐渐走到创新和消费者的对立面上去，沦为消费主义盛行时代一个打着高科技幌子谋取不法暴利的庞然怪物。反苹果联盟将从用户和消费者利益角度出发，与苹果公司的行为开展斗争。

反苹果联盟

2017年12月23日第一次声明

反苹果联盟简介：反苹果联盟是一个民间自发成立的非正式组织，成员多为前苹果用户，因苹果产品及服务等各方面的问题转投其他产品。联盟的宗旨是通过舆论监督对苹果公司的产品及服务质量改善构成压力，促其回到创新和重视消费者权益的正途上来，反苹果联盟将密切关注苹果公司在产品和服务上的倒退与提升。