一加手机联合创始人确认：一加5将获得面部解锁功能

新浪手机讯 12月26日上午消息，一加手机联合创始人裴宇（Carl Pei）确认一加手机5将获得面部解锁功能。预计该功能将通过系统更新的方式来到一加手机5上。

一加手机联合创始人确认一加手机5将获得面部解锁功能

对于一加手机来说，面部解锁的功能最初出现在一加手机5T上。由于一加手机5T采用当下流行的全面屏设计，面部解锁就成为后置指纹的补充方案，它允许用户在手机亮屏的瞬间完成解锁。

一加手机联合创始人裴宇在推特上证实一加手机5将获得这项功能，不过他并没有透露确切的时间。“由于这个需求大受欢迎，面部解锁将适配一加手机5。感谢您的反馈，圣诞节快乐！”如果一加手机5用上面部解锁功能，很可能先适配氧OS（一加为旗下手机开发了两套系统，氧OS用于海外，氢OS用于国内）。

海外版一加5T的面部解锁

这种做法无可厚非，因为目前安卓手机上的面部解锁不需要任何特殊的硬件支持，只要有摄像头就可以完成识别解锁。虽然这种解锁方式速度很快，也不会被照片所迷惑，但这并不意味着这项功能和指纹识别一样安全。

一加手机已经为海外一加5用户（装有氧OS）推送了基于安卓8.0的系统，国内也已经进入公测阶段。相信不久之后，面部解锁功能也会随着新系统版本到来。

然而，根据此前的消息，一加手机的面部解功能侵犯了一家从事面部识别和生物认证的美国公司的专利权。该公司联合创始人兼首席执行官表示他们的法律团队正在调查此事。不过，这家公司尚未对一加手机提起法律诉讼。（苏航）