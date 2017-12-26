快充加速电池老化？ 快充利弊浅析和电池保养技巧

作为手机最重要的性能指标之一，电量续航一直是绝大多数消费者购机的考虑因素。然而和SoC，相机等部件的飞速发展不同，电池的发展一直很缓慢，是业界的老大难问题。电池可以说是手机产业，甚至整个现代工业的发展瓶颈。低下的能量密度限制了续航时间，于是各大厂商就另辟蹊径——手机快充。那么深受欢迎的快充有没有缺点？我们应该如何保养电池？本文将会告诉大家答案。

手机用什么电池

现代电子产品使用的电池大都是锂离子电池（Lithium-ion）。其中手机普遍使用的是聚合物锂离子电池。聚合物锂离子电池是锂离子电池的一种，它的电解质为固体聚合物。相比于普通的液态锂离子电池和其他种类的电池（镍氢电池和镍镉电池等），聚合物锂离子电池有着较高的能量密度（单位质量能存储的电量）、更好的高温性能、可回收、低记忆效应和安全性高这些优点。

聚合物锂离子电池

即使有这么多优点，在耗电量与日俱增的智能手机面前，聚合物锂离子电池还是显得有些力不从心。

手机性能日渐强大，承担任务变多，耗电量也一直攀升

快充是什么

在迟迟发明不出来更好替代品的情况下，快充成为了临时解决方案。快充，顾名思义，就是提高充电速度。目前的快充速度已经非常快了，有些手机甚至可以在1个小时内从0%充到100%。

一加的Dash闪充，最快的充电标准之一

市面上所有快充标准都是用提高充电功率的方法缩短充电时间。当手机的电池、充电接口，充电线，充电适配器和充电控制器都满足高功率充电需求时，手机就可以被快速充电。

高通QC系列是智能手机行业使用最广泛的快充标准

快充的利弊

有人说快充会让电池加速老化，但这句话不完全对。因为不管使用快充与否，都不会对锂离子电池老化速度有明显的影响。

支持高通QC标准的充电宝越来越多

高温是锂离子电池老化的最大杀手。快充的高功率会使电池在短时间内升温。非快充虽然功率低、单位时间内发热低，但是需要更长的通电时间。这样一来电池热量也会随时间而积累。所以说快充和非快充就是大火和小火的区别，充电过程中所产生的热量差别不足以造成电池衰老速度的差异。

最关键的是，目前手机快充的电压和电流远没有达到锂离子电池所能承受的极限。所以在目前市面上的快充标准不会对手机电池寿命有明显的影响。但值得一提的是，同等功率下，高电压低电流的组合要比低电压高电流的组合发热大。

电池监控APP能让你更好的了解、维护手机电池

最后，从实际使用情况来看，电池的健康状况和快充关系不大。影响电池健康程度的因素非常多，只要用的不是劣质充电器，充电发热就是对电池健康影响最小的因素之一。

如何保养你的手机电池

既然电池老化不可避免，那我们怎么才能缓解这一现象呢？

避免高温

不要让手机电池获得额外的热量。我们都知道充电会让电池升温，而且高温是电池的噩梦，所以“火上浇油”的事不要做。最好让手机远离暖气、灶台、热水和暴晒的阳光下。尤其要注意不要把手机放在夏天的车内，不仅温度极高损害电池，还有被盗的风险。另外，充电时最好保证把手机放到开放处，不要被其它物品遮挡，以免影响电池的正常散热。

边听歌边充电看起来方便，但却加速了电池的衰老

还有就是最好不要在充电时打电话、玩游戏、看视频、听歌或拍摄。因为在进行这类耗电大的任务时充电会让电池温度快速飙升，对电池损害很大。

“少吃多餐”

和人一样，“少吃多餐”也可以让电池更健康。不要等电池还剩百分之几或者自动关机之后再充电，这种深度极高的充电过程对锂离子电池伤害极大。最好是在剩30%到80%电量时，有机会就充，尽量保持合理的充电深度。

电池“变红”之后才充电是不好的习惯

结语

在目前的手机快充标准下，用户不需要担心快充对电池的损耗，可以放心地享受快充的便利性。但前提是使用品质合格的充电设备。要想延长手机电池的生命力，用户得学会科学充电。电池衰老过快时不要总挑手机硬件本身的毛病，养成良好的使用习惯才是关键。