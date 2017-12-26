2018苹果5大趋势预测 iPod或和我们告别

iPhone X的横空出世，意味着乔布斯时代正式结束。怪异的刘海额头，突出的竖直摄像头，逻辑混乱且bug不断的iOS 11，甚至只能以配色和前代区别的iPhone 8系列。似乎都在说明一个问题：曾经那个变革音频行业，让索尼音频溃败下风以及把笔记本藏在牛皮纸袋里的苹果，急需要在2018年推出比iPhone X更加惊世骇俗的产品。

因此笔者也结合2018年科技界发展趋势，以及苹果在今年的一些信号动作，对2018年苹果将发展的5大趋势，做出预测。

一、iPod将会“消失” 取而代之是AirPods

如果你仔细观察苹果官方网站不难看出，曾经“意气风发”的iPod专区转而以“music”命名。如果你恰好要找iPod产品，那就有点费劲了，你必须点进去这个music界面，往下拉才可以找到iPod产品。这对于以看重用户体验的苹果来讲，看似复杂，其实背后却是苹果对音频的整合。

iPod产品在2014年后就暴跌54%销量，亟不可待的需要一款产品来“拯救”音频硬件。如果你观察目前音频市场可以发现，无线音频硬件的需求呈现指数增长，苹果自然不会放弃这一市场。于是推出了AirPods，从一个MP4到无线耳机，形成了苹果在音频市场整个硬件“进化”。那iPod去哪里了？如果你了解iPod历史就会知道，其实早已经“结合”进iPhone中。

在明年，笔者推断AirPods将会在一代基础上，对续航和智能化做出调整，续航会更加出色。在智能化上，也会有智能场景识别（当然是否有降噪功能不确定），而iPod产品线估计就会“被消失”了，不过笔者仍然希望iPod touch可以进行更新，毕竟现在偶尔“one more thing”还是很吸引眼球的。

二、iPad设计大变 取而代之是刘海设计

一代设计用三年不仅体现在手机上，iPad也是让大家深有体会的一个“脸儿熟”产品，按照苹果发布惯例，明年iPad或将有设计上改变，而且据说也会非常大。

传闻称（这也确实在情理之中）新款 iPad 将会搭载原深感摄像头，实现面容 ID 脸部识别功能，因此在很多人画出的想象图中，新机和 iPhone X 一样，都有一个显眼的“刘海”。

然而因为新 iPad 采用的是 LCD 面板，意味着它不能像配备 OLED 技术的设备那样实现全面屏，一定程度的边框总是会存在的。爆料说新 iPad 会因为面容 ID 的到来撤销 Home 键，从而让屏幕的上下两边扩展。但是很明显，这仍然不会是全面屏。所以我们不大可能看到 iPhone X 式的“刘海”，因为保留的边框不管多小，放置原深感摄像头总归是足够了的。

其实之前笔者在刷微博时候有一位大神爆料，新iPhone X刘海设计将会使用到2020年，掐指一算正好3年，不过对于4年在外形上都没有非常大变化的iPad，我们只能拭目以待了。

三、AR眼镜出现 跨设备支持成为主角

此前曾有多个方面的情报显示苹果将在2019年到2020年推出他们的现实增强头戴设备。不过现在，可成科技的董事长Allen Horng接受采访时表示，他们已经在为新的产品线打造外壳，媒体认为他说的就是苹果的AR眼镜。

如果可成科技打造新的产品外壳属实的话，那么苹果推出AR眼镜的速度很可能提前。分析人士认为，苹果公司AR眼镜的推出时间最快可能提前至明年推出，不过19年仍然是最大可能的推出时间。之前苹果另一家代工厂商广达也提到了苹果的AR眼镜，并已经开始生产部件。

据了解，苹果的AR眼镜是他们即将扩展的新产品线，同时台湾供应链放出消息，苹果的增强现实设备将于2019年上市。爆料称苹果的头戴AR设备代号为T288，将搭载一款全新系统rOS（iOS修改而来），体积将比iPhone X更大，而为了便于控制，这款产品可能还将配置一个触摸面板、头部动作感应以及Siri语音控制等功能。

四、系统统一化 软件打通移动、桌面

多年来苹果在iPhone和iPad平台上使用了相同的触控交互式操作方法，通过易于使用的应用程序，直接在高度集中、可视化的应用商店中下载软件。但同样的方法在苹果的笔记本和台式机平台上却始终没有奏效。虽然苹果推出了Mac App Store应用商店，但是限制很多，而且应用数量很少。现在苹果计划改变这一现状，让用户能够使用一种同时适用于iPhone、iPad和Mac平台的单一类型应用。

据知情人士透露，从明年开始软件开发者可以设计出一款同时适用于触控屏、鼠标和触控板操作的应用，而不同的操作方式取决于不同的操作环境，是iPhone、iPad还是Mac。而目前，开发人员则必须针对iOS和macOS两个系统开发两种不同的应用程序，消耗不少的开发资源

五、Siri重大升级 为无人驾驶做基础

Siri目前使用体验只能用两个字形容：智障。估计多数朋友已经像我一样只在出门前问个天气。。。。。。。

之前写过一篇文章，《苹果看了想打人 智能AI下个风口竟是。。。》前半部分探讨了AI语音交互，发现最终还是会以硬件为导向，不说苹果跳槽到明年的HomePod，如果明年在科技行业一定会爆发的，除了智能音箱，还会有无人驾驶汽车。

笔者在写这个选题时候正好是北京市交通委联合市公安交管局、市经济信息委等部门，制定发布了《加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见》和《自动驾驶车辆道路测试管理实施细则》两个指导性文件。

两名正在研究自动驾驶技术的苹果计算机科学家最近在网上分享了一篇描述自驾车如何使用更少的传感器来发现骑车人和行人的研究论文。

苹果的研究团队表示他们在使用LiDAR数据发现骑车人和行人时能够获得“高度可信度的结果”，并且还能在仅依靠LiDAR技术的条件下在侦测3D物体的方式上胜过其他的方式。不过试验现在只限于计算机模拟，并没有进行路测。

有关苹果自驾车的传闻多年前就已经出现，最新的传闻是苹果已经搁置了研发整车的“泰坦”计划，而改为更有前景的自驾车平台技术。据说苹果首先会研究用于接送员工的自动驾驶摆渡车项目。最近也有不少用户在苹果总部附近看到过苹果的雷克萨斯路测车。相信用不了几年，我们就会看到苹果在自驾车方面的成果出现。

总结：

乔布斯曾经说过：“不要迷惑于表象而要洞察事务的本质，初学者的心态是行动派的禅宗。所谓初学者的心态是指，不要无端猜测、不要期望、不要武断也不要偏见。初学者的心态正如一个新生儿面对这个世界一样，永远充满好奇、求知欲、赞叹。”，苹果自始至终在外人质疑、赞扬、唱衰中前行，而每次发布会后却仍就让其他科技同行望而兴叹，如果我们明年看不见iPod这条产品线，那也不必过于伤心，iPod之后的颠覆者，苹果或许已经胜券在握。