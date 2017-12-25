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米家空气净化器MAX：对于多数人来说杀鸡用上了象刀

米家空气净化器MAX：对于多数人来说杀鸡用上了象刀
2017年12月25日 15:13 新浪数码
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　　新浪科技 杨中奇

　　自从2014年冬天小米推出净化器以来，如今已经发布了两代半的产品，此外还有定位使用空间稍大一点的Pro。

　　然而今年冬天的雾霾高峰季，锤子、豹米净化器纷纷推出了超高CADR值的净化器，似乎行业主流水平被这些互联网公司拉升至750 CADR值的高位上。

　　不过，作为空气净化器的老玩家，CADR最高值的小米沉不住气了，似乎自家产品最高500的数值已经落了下风。于是在今年的圣诞节，米家推出了空气净化器MAX（新品图集），号称可以达到1000的颗粒物CADR值，今天新浪数码就来解读一下这款产品。

　　外观和结构

　　米家空气净化器MAX延续了家族的外观设计，但取消了正面下方的进风口。从正面看上去，更像是一个把显示屏换成了黑色的锤子畅呼吸净化器。只不过体积要更大一些，可以看一下对比。

(左：米家空气净化器MAX 右：锤子畅呼吸净化器)（左：米家空气净化器MAX 右：锤子畅呼吸净化器）

　　虽然整体仍是柱状，但MAX抛弃了下方桶形滤网、上方风机的结构。取而代之的是产品下方左右两侧下部进风，替换为左右各一片方形滤网。滤网中间则是前倾式离心风机。

　　每片滤网除了HEPA滤纸外，还加入了活性炭层，内含柱状250g活性炭，可去除甲醛、异味等。

　　此外，每片滤芯均配备RFID功能，用于识别用户是否安装滤芯、滤芯是否为正版。如果使用盗版滤芯或未装滤芯，在开机时机身屏幕会予以提示。

　　除此之外，每一片滤芯的RFID能够独立记录滤芯的剩余寿命，寿命数值不会因为滤芯的拆卸和移机而消失，新装滤芯无需重置机器。

　　而在风机方面，小米表示：其前倾式离心风机的叶片出口角大于90度，相比传统风机可以提升气流速度、增加风压。

　　那么既然核心部件都集中在机身底部，顶部是什么呢？打开净化器顶部的塑料格栅，可以发现一个四壁全是孔的桶形结构。这便是米家空气净化器MAX的一大特色——“消音筒”。

　　“消音筒”由风道、吸音棉和静音网板组成，官方表示，通过吸收噪音、阻隔噪音，从而达到降噪目的。

　　此外，米家空气净化器Pro上的OLED全贴合一体黑屏幕也被MAX所继承。在MAX的屏幕上还加入了模式切换按键和亮度调节按键。

　　在传感器方面，米家空气净化器MAX沿用了前代产品配备的激光传感器，相比常见的红外粉尘传感器，激光产品精度更高。

　　性能

　　首先在净化速率上，小米称通过了家电研究院的测试，CADR值最高为1000m3/h，远超国家标准最高的800m3/h。这个数值是米家空气净化器Pro的两倍。在整个家用净化器行业中，这个数值的排名也可以说是数一数二了。

　　高CADR值就代表了更大的适用面积，1000m3/h的CADR大概可覆盖70到120㎡的空间使用。而对于小空间来说，高CADR值代表着更快的净化速度。以这款产品为例，最快可在3分钟内，对一个21㎡、高2.4m的空间内完成一次空气循环。

　　其次是空气净化器的CCM，也就是滤网的使用寿命。本次MAX选用的滤网，颗粒物累计净化量达到了P4级别，也就是国家标准的最高级别。小米的官方数据显示CCM≥36000，是国标的三倍以上。

　　左右两片滤网滤材展开面积之和达到原先筒型滤芯的近3倍。简单来说，在国内空气质量排位中等的城市，365天常年开机，使用寿命大概在2年以上。

　　在运行模式上，除了基础的自动和睡眠模式外，米家空气净化器MAX还支持三档手动调节，CADR值分别为480、620和1008。此外小米还加入了一个最爱模式，可以在App中自定义净化器运转速率。

　　而在滤网的选材方面，MAX暂未透露使用的滤网级别，所以目前尚不能确定净化器对于PM 0.3颗粒物的净化效果。

　　由于加入了“消音筒”结构，米家空气净化器MAX在噪音方面的表现确实要优于同定位的产品，在半米和一米的位置分别测试产品噪音，结果如下表。

隔音效果总结隔音效果总结

　　总结

　　今年雾霾季开始，CADR值的意义被厂商宣传完全带跑偏了。似乎这个数值的高低成了空净界的“安兔兔跑分”，似乎能够完全衡量一款净化器的性能。

　　但实际上，这是不对的。

　　CADR中文名为洁净空气输出比率，也就是同一大小空间下的净化速度，在同一个空间下高CADR值净化空气速度更快，这是事实，但在实际使用中，未必就有用。

　　尽管现在雾霾很常见，但PM 2.5爆表的天数每年依旧屈指可数。而且，现在房子的密封性越来越好，鉴于大家天气不好的时候都不开窗户，所以即便是雾霾天，屋里的PM 2.5浓度也要远低于室外。

　　除非在室内烧柴火纸屑或者吸烟，一般家庭正常使用很难会有让净化器全功率运行的情况。在室内污染物浓度较低的时候，CADR 500和1000的净化器都会以较低的功率运行维持空气质量。

　　如果是正常使用24小时开机的状态，即便是那些CADR稍低的净化器，其噪音问题也是不存在的。此外，对于那些不是让净化器24小时开机的用户，通过手机也可以远程开启净化器，完全可以回家之前就把空气净化器打开，躲避那几分钟的巨大噪音时间。

　　这里，我并不想否认米家空气净化器MAX在颗粒物净化最大效果上的优势，只是想告诉大家这个优势并不大，对于住豪宅的用户以外，米家MAX和Pro在净化效果上，区别不大。

　　那么也有人会问，我们家是小户型，总共面积还不到100㎡，是不是买一台净化器就可以覆盖全家了？答案是否定的。

　　由于不同房间存在墙、门甚至家具家电的阻碍，整体空间的空气流动都比较复杂，无论净化器摆在何处，都很难净化到最远处的死角。

　　其实MAX这款产品还存在另外一个缺陷，那就是和锤子的畅呼吸一样，缺少TVOC传感器。

　　目前，用户对无色的甲醛危害认知程度，要远远小于灰白的雾霾。然而，家庭中甲醛的释放是个缓慢持续的过程，即便是装修完成一、两年后，家具仍然会释放甲醛。特别是冬天开窗少、屋内采用取暖设备后温度高，甲醛释放快、室内累积量更高，这时候对人体的危害是严重的。

　　米家空气净化器MAX的滤网虽然包含活性炭成分，但缺少TVOC传感器，这就好像一个跑的非常快的人，听不到发令枪。缺少这个传感器，在低PM 2.5浓度、高甲醛环境中，设备无法识别就会以最低风速转动，可以吸附的有害气体非常有限。

　　总的来说，对于净化颗粒物而言，这是一款相当合格的产品，但主要的优势在于产品的噪音低。至于净化速度，对于大多数普通家庭而言，它确实更快，但应用到实际生活中这种优势微乎其微。而对于新装修或者刚刚装修了一两年的家庭而言，对于TVOC传感器的缺失，也让它无法覆盖到气态易挥发有毒气体的净化。

　　米家空气净化器MAX发布后1999的价格，可能感到压力最大的是老罗的锤子畅呼吸。

　　最后由于到手的时间有限，具体在标准环境下的净化速度、传感器灵敏度和准确度等信息，将在后续的文章中补充，请您继续关注。

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