vivo X20星耀红29日上市 多款礼盒供你选

隔壁OPPO今日首发了OPPO R11s星幕新年版，一片红红火火。vivo这边也不甘落后，宣布推出vivo X20新年星耀红版本，同样热火朝天。

vivo X20星耀红除了红色的新配色之外，购机优惠也十分的丰厚。全款预定购机会获赠300元游戏充值券，并且在25日-27日的10点、15点、21点三个整点前100名购机用户会加赠新年限定福蛋，前20名为价值149元乐心手环M2，21-100名为价值119元的N1游戏手柄。于此同时，还有满100减20和满50减10的优惠券可以领取。

此次vivo X20星耀红版本还有三种礼盒可以选择，分别为施华洛世奇水晶礼盒版、明星礼盒版以及圣诞礼盒套装版。水晶礼盒版中，还会加赠价值999元的施华洛世奇元素水晶项链；明星礼盒版中会有明星明信片等礼品；圣诞礼盒套装版中，会有一块定制方巾以及定制手机壳。

这款X20星耀红将于12月29日正式开售，现已开始预订。

编辑点评：虽然iPhone 7推出的红色版销量一片惨淡，但是OV推出的红色版还是深受国民喜爱的，尤其女性用户。今年vivo也看准时机为明星机X20推出了星耀红版，想得到用户的认可应该不难。