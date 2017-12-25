苹果iOS 11.1.2不完美越狱工具发布 名为panga
12月25日消息，之前有开发者表示要在圣诞节当天推出iOS11的越狱工具，但其表示越狱工具包中将不包含Cydia。而现在Abraham Masri开发者抢先释出了最新iOS11.0~11.1.2越狱工具，名称是panga（包含Cydia）。
但是该工具当前仍有不少bug，也有部分网友测试后发现未能成功，在这里小编建议普通用户不要安装使用，等稳定版本推出后再尝试也来得及，开发者表示该版本只提供给开发者研究使用（该版本作者表示当前支持iPhone X与iPhone 7系列）。
另外需要提示一点，即使你安装了Cydia，当前也无法让设备安装任何插件，主要原因是太多东西都要等待Cydia的开发者Saurik给Cydia适配iOS 11更新，这并不是短时间就可以实现的。
开发者：Abraham Masri，让bootstrap+Cydia 64位工作
tfp0漏洞（感谢Ian Beer）
AMFI代码签名（感谢@xerub）
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文章关键词： 苹果越狱iOS 11.1.2
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