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2017年最弱密码公布：“123456”依然稳坐第一

2017年最弱密码公布：“123456”依然稳坐第一
2017年12月25日 13:37 新浪综合
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　　本文来自爱范儿。

　　美国密码管理应用公司Splashdata每年都会公布一份“年度最弱密码”榜单。

　　今年的榜单上，“123456”依旧稳坐榜单第一位，它在2013年-2016年间都是第一位。连续四年卫冕亚军的，是“密码本人”的“password”。

（图自 Giphy）（图自 Giphy）

　　此外，“123456”和“password”这两个密码还有 6 种相关变体，合计占了排行榜前25名中的8位。

　　除了以上两个密码的变体，能进入排行榜前十的还有基于键盘键位的“qwerty”、情景感十足的“letmein（让我进去）”、以及“football”和“iloveyou”。

　　值得一提的是，“starwars”首次上榜，排位第16 ，也许是出于《星战：最后的绝地武士》效应。而《权力的游戏》启发的“dragon”位置也上升了一位，处于第18位。

（图自 Giphy）（图自 Giphy）

　　SplashData估计，3%的用户都使用了排行榜前25名里的密码。

（最弱密码前 25 名，图自 SplahData）（最弱密码前 25 名，图自 SplahData）

　　据悉，这份榜单采样了超过 500 万个密码泄露案例，主要来自北美和西欧用户。但研究内容并不包含影响广泛的雅虎邮箱以及成人网站的泄露信息。由此，统计数据可更好地体现日常网络生活。

过去这两年来，数据安全的情况很糟糕，我们经历了很多公开的数据入侵、攻击、勒索甚至是敲诈事件。上百万信息遭到了窃取。

　　SplashData说道。

　　虽然，如今不少国内的软件和网站都对密码复杂性有基本要求，但也有报告指出，国内最常用的密码组合仍然是“123456789”和“12345678”这类组合。

（图自小风科技）（图自小风科技）

　　为了提高安全性，SplashData 建议用户采用长度至少为 12 位的密码，最好是包括大小写的字母和数字，而且在不同网站最好也采用不同密码。

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