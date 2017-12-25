2017年最弱密码公布：“123456”依然稳坐第一

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美国密码管理应用公司Splashdata每年都会公布一份“年度最弱密码”榜单。

今年的榜单上，“123456”依旧稳坐榜单第一位，它在2013年-2016年间都是第一位。连续四年卫冕亚军的，是“密码本人”的“password”。

（图自 Giphy）

此外，“123456”和“password”这两个密码还有 6 种相关变体，合计占了排行榜前25名中的8位。

除了以上两个密码的变体，能进入排行榜前十的还有基于键盘键位的“qwerty”、情景感十足的“letmein（让我进去）”、以及“football”和“iloveyou”。

值得一提的是，“starwars”首次上榜，排位第16 ，也许是出于《星战：最后的绝地武士》效应。而《权力的游戏》启发的“dragon”位置也上升了一位，处于第18位。

（图自 Giphy）

SplashData估计，3%的用户都使用了排行榜前25名里的密码。

（最弱密码前 25 名，图自 SplahData）

据悉，这份榜单采样了超过 500 万个密码泄露案例，主要来自北美和西欧用户。但研究内容并不包含影响广泛的雅虎邮箱以及成人网站的泄露信息。由此，统计数据可更好地体现日常网络生活。

过去这两年来，数据安全的情况很糟糕，我们经历了很多公开的数据入侵、攻击、勒索甚至是敲诈事件。上百万信息遭到了窃取。

SplashData说道。

虽然，如今不少国内的软件和网站都对密码复杂性有基本要求，但也有报告指出，国内最常用的密码组合仍然是“123456789”和“12345678”这类组合。

（图自小风科技）

为了提高安全性，SplashData 建议用户采用长度至少为 12 位的密码，最好是包括大小写的字母和数字，而且在不同网站最好也采用不同密码。