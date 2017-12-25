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诺基亚2暴力测试：770元入门机还要什么自行车？

诺基亚2暴力测试：770元入门机还要什么自行车？
2017年12月25日 13:27 新浪手机
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　　新浪手机讯 12月25日上午消息，国外知名暴力测试视频博主近期拿到了HMD推出的入门级设备诺基亚2，经过一系列“常规”暴力测试后，这款百元手机给我们留下深刻的印象。

诺基亚2开箱诺基亚2开箱

　　诺基亚2是今年HMD推出的一款入门级手机，定价99欧元（约合人民币770元）。该机采用5.0英寸720p屏幕，聚碳酸酯可拆卸外壳，铝合金边框，4100毫安时容量电池。然而，诺基亚2的运行内存仅有1GB，拍照部分仅采用了800万像素主摄像头+500万像素前置摄像头组合。

　　令人意外的是，就这样一款入门级手机竟然经受住了残酷的暴力测试。

　　首先，和往常一样，老外将诺基亚2的屏幕分成九个等级，用不同硬度的金属在上面磨来磨去。当等级为6时，诺基亚2的屏幕已经有了划痕，而到了等级7时，这些划痕已经很明显了。这样的结果不难想象，因为诺基亚2采用的是康宁第三代大猩猩玻璃。

用不同硬度的金属笔划来划去用不同硬度的金属笔划来划去

　　不过，听筒和手机背面诺基亚Logo的测试结果就比较令人意外了。听筒内的覆盖网很容易被剥落，我们可以想象，随着时间地推移这层覆盖物就会慢慢掉落。而手机背面的Logo看上去镶嵌得很好，但使用刀片割过后发现，它也很容易损坏或剥落。

听筒内在物容易剥落听筒内在物容易剥落

　　诺基亚2的摄像头采用玻璃镜片，抗划痕表现不错。由于该机采用了金属中框，正常使用下也比较抗划（像视频中那样动刀子就另当别论了）。而后，该博主对诺基亚2的屏幕进行了燃烧实验，由于该机采用了IPS屏幕，它能够承受5秒钟打火机燃烧，烧过之后还能复原。

用打火机烧烤屏幕用打火机烧烤屏幕

　　最后一项是弯曲测试，这项测试中，诺基亚2被掰弯了，并且不可复原。如果综合这款手机的价格来看，这样的测试结果已经能够令人满意，毕竟770元还要什么自行车呢？

　　一些题外话：

　　根据分析公司Counterpoint Research估测的数据，2017年第三季度，HMD在全球销售了近1350万部功能手机和280万部智能手机。相比之下，2017年上半年HMD只售出了150万部智能手机。从数据来看，HMD复兴诺基亚的品牌之路虽然坎坷，好在增长势头良好。

　　此前，知名分析公司IDC也认同诺基亚销售额大幅增长的事实，并将这些归功于诺基亚2和诺基亚8。事实上，诺基亚2和诺基亚8都没在中国上市，HMD带给中国市场的新机仅有诺基亚7。

　　这一举动凉了不少粉丝的心。在中国首发诺基亚6，却迟迟不上旗舰产品。其实，这种策略和当前中国手机市场的状况不无关系，旗舰手机卖得价位太高没有竞争力，不如千元机走量来得实在。只不过这样一来，最终会让中国的诺基亚粉丝失望，到时再想用情怀扳回一局也许就不像现在那么简单了。（苏航）

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