Android P变脸：允许运营商屏蔽信号数字强度dBm

通常，我们了解手机信号的好坏借助的是状态栏的阶梯状图标。在iOS 11之前，苹果还曾用过点状，但现在因为刘海屏对顶栏空间的侵占，又改回去了。

当然，在安卓手机上，借助三方工具或者很多个性化的ROM，信号的展示也有了很多彩的形式。

不过，要更科学地查看信号强度或者在不同手机之间比较的话，最直观、准确的方式是看dBm（1毫瓦的分贝数）和asu（alone signal unit 独立信号单元）的数值。

安卓原生将这一数据放在SIM卡状态中，当然，一些国产ROM的入口会有所区别。还有一些颇有极客范的朋友，甚至借助CM、MIUI等系统，以dbm数值取代信号图标在状态栏展示。

由于各厂商在数值对应信号格子数的定义划分不同，dbm可以视为一种更准确地横向比较手段。

然而，XDA Dev报道称，AOSP（Android Open Source Project）最新版本的代码显示，谷歌将允许运营商今后隐藏掉信号强度数值。

不过，这一调整没有从底层关掉API，意味着三方APP仍可以获取，比如Wi-Fi分析仪、LTE Discovery等。

因为是最近才刚刚出现，XDA倾向于认为这项特性会在明年的Android P（安卓9.0）上启用，至于为什么突然这样做，还不得而知。

备注：一般而言，当dbm>=-90，asu>=10信号算比较正常的。