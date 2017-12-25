苹果想让iPhone和Mac的软件通用 键盘最终被消灭？

苹果的两大操作系统iOS和macOS可能会在明年更亲密。

前几天，彭博社放出消息：苹果内部有一个名为Marzipan的秘密计划，让开发者们开发出可以同时在iOS和macOS上运行的应用程序。这个计划最快将于明年WWDC推出。

一直沉寂的Mac App Store

此时恰逢苹果全球市场营销高级副总裁Phil Schiller从Eddy Cue手中接手App Store两周年，Phil Schiller接管后的App Store带来了多项改革：大幅缩短审核时间、支持开发者在评论中回复用户、大幅改版、加入预购模式等。

但相比之下，Mac App Store从2014年至今都没有改版。这个软件商店一直以来在应用数量上都远远落后于iOS的App Store，如果这个计划真的实施，会将后者的大量应用引导过来，让Mac用户有更多应用可用，也在这两个系统的整合上更进一步。

苹果一直想尽办法让iOS和macOS协作得更好

苹果在整合iOS和MacOS这件事情上一直有在推进，只是节奏比较慢：

2010年，iPad和iPhone 4发布，苹果iOS系统开始锋芒毕露，同年年底的 ‘Back to the Mac’发布会上，苹果将iOS的多项特性引入当时最新版本的Mac OS 10.7 Lion，其中就包括参考iOS App Store设立的Mac App Store，以及iPad上的手势操作和桌面排列等

2011年，苹果发布云服务iCloud，成为iOS和macOS之间的数据同步和协作的基础

2012年，时任iOS软件高级副总裁的Scott Forstall离开苹果，随后iOS的开发工作交由此前负责macOS系统开发的软件工程高级副总裁Craig Federighi一并统筹

2014年，AirDrop可以在iOS和macOS之间互传资料，而新增的Hand Off功能将iOS和macOS功能进一步打通，例如有来电时可以在电脑上直接接听，在桌面端Safari看一半的网页，也可以在iOS端的Safari快速打开继续查看

2016年，推出通用剪切板Universal Clipboard，手机上复制的文本，可以在笔记本上粘贴出来，反之亦然

在过去几年，如果你用过iPhone和Mac进行写作，应该会相当适应他们之间的协作。

但手机和电脑之间有一条鸿沟，由ARM以及X 86处理器先天上的差异组成。它们有着不同的架构和指令集，而且并不兼容。

库克曾经表示，苹果并没有兴趣去弥补这道鸿沟，这些让iOS和macOS更好协作的措施只是相当于在鸿沟上架设的一座座桥梁。

在2010年时，Mac电脑占苹果收入来源的33%，在2017年这个比重已经跌到22%，iPhone和iPad加起来却已经占据苹果收入来源的70%。

著名分析师Benedict Evans在2015年曾经分析过，已经有着Wintel联盟的10倍规模的iOS、Android等ARM架构设备的生态圈，将会成为未来计算设备的新核心。

在移动设备如此强势的年代，用iOS拉macOS一把也很顺理成章。

交互是个大问题

但类似的事情其它公司并不是没有做过，微软推出过通用Windows平台应用（UWP），Google也试过让Chrome OS跑Android上的软件，只是一直效果平平。

架构上的差异固然很难统一，但交互方式上的差异更加难以忽视。

当应用越来越一致之后，架构上的鸿沟或许可以用一座座桥梁来解决，但键鼠和触控这两种交互方式在本质上的不同，意味着开发者很难用同一套界面来适配。

那就只能消灭键盘了。

苹果真的想要消灭键盘？

其实苹果用iOS的思路对Mac进行改造，在硬件上也已经开始显现出来，2016年在新款MacBook上用可触控的Touch Bar取代功能按键已经相当明显了。

根据前苹果员工在Bret Victor在 Twitter 上的说法，Touch Bar从构思到最终实现花了将近八年的时间——果然很符合苹果‘一步步慢慢来’的风格。

在播客一天世界里，主播不鸟万如一指出iPhone上的home键、新版MacBook的触摸板，已经不是一个能按下去的物理按键，它们通过3D Haptic引擎的震动来模拟按键反馈，但是我们却很难判断两者的差别。

上有通过触控操作的Touch Bar，下有按不下去的触控板，双层夹攻下，中间键盘的键程还要越来越短，或许在未来，MacBook上的实体键盘可能真的会在未来几年变成触控键盘。

图片来自Twitter用户 James Hicks

如果真的是这样，苹果就真的把十年前在手机上干掉实体键盘的事情，在这个更高难度的维度上再做了一次。