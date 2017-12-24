苹果最新iOS测试版推送，解决了续航问题了？

一直以来iOS系统给人的印象都是稳定、易用、流畅，这也成为它和安卓相比的突出优势。但是，近几年，可能由于iOS功能不断增加等原因，iOS系统也开始出现各种莫名其妙的Bug，iOS 11更是被用户讽刺为iBugOS。

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据科技博客AppleInsider北京时间12月22日报道，苹果公司承认，他们限制了老款iPhone的性能以降低功耗，避免手机因电池电量耗尽而自动关机。博德甘诺维奇称，iPhone用户从未要求苹果放慢老款iPhone速度以节省电量，也没有同意苹果这么做。和许多人一样，他还认为这是苹果的一种手段，旨在让人们购买最新款iPhone。对此苹果给出这么了这么一个说法，留心的用户应该都已知悉。

苹果的声明中提到：我们的目标是为客户提供最好的体验，包括整体性能和延长设备的使用寿命。锂离子电池在寒冷条件下，供电能力较低，电池电量不足或随着时间的推移老化，将会导致设备意外关闭，以保护其电子组件。去年，我们针对iPhone 6，iPhone 6s和iPhone SE发布了一项新功能，在需要时能降低瞬时峰值，防止设备在这些情况下意外关闭。我们已经通过iOS 11.2把这一功能扩大到了iPhone 7上，并计划在未来为其他产品增加这一支持

对于这个声明，只见有网友怒道：如果你家空调用了两年之后要限制功率，理由是为了总体性能和设备使用寿命，你炸不炸毛？

近日，苹果向开发者推送了iOS 11.2.5新测试版，根据国外部分开发者的反馈，它修复了之前旧iOS设备耗电快、续航短的问题。另外，在接受外媒TechCrunch的采访中，苹果承认为保护旧设备而采用了降频措施。旧的iOS设备在电量不足时，系统会降低处理器的频率以延长设备的续航。当然，苹果表示，新系统不会刻意去降低旧设备的性能，因为这样是愚蠢而短视的，并且可能引来官司。

至于此次苹果推送的iOS 11.2.5新测试版是如何制衡续航的，大家心里还没有点B数吗？想要获得最佳体验，钱包又足以支撑的话，用户还是需要购买最新最贵的设备。