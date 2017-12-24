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安卓8.0添加降级保护功能 升了就别降了

安卓8.0添加降级保护功能 升了就别降了
2017年12月24日 00:01 中关村在线
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　　虽然安卓正式进入了8.0时代，距离正式发布已经过去了四个月，但是根据官方的统计，现在的渗透率连1%都不到。

　　之前，谷歌在8.0发布之初，为了推广升级，特地强调了Project Treble这一新特性。意思就是说，允许新系统底层可以基于老硬件进行整合迭代，从而提升整机的流畅度，只不过并非所有的手机都支持，现有的仅仅只有Pixel 2/2 XL、索尼XZ1、华为Mate 9/荣耀v9等少数机型支持。

安卓8.0奥利奥安卓8.0奥利奥

　　当时，安卓8.0在添加Project Treble的功能时，还打包附送了一个Rollback Protection的保护功能，而且在谷歌最新的技术文章中，明确表示出，强烈建议各家OEM在安卓8.0将其添加进去。

　　这个Rollback Protection其实是一个降级保护功能，说白了就是，有了这个功能之后，再想降级回到老版本的时候，就会被拒绝。这样手机即使丢了以后，强行ROOT刷机也以然能保证手机的安全，因此安卓8.0也被称为最安全的安卓系统。

　　不过，谷歌的算盘打得挺好，但是用户并不买账，不少用户在听到不能刷机的时候，大多选择拒升8.0，认为此举让安卓手机降低了可玩性，且安卓过于碎片化，这导致谷歌的推广之路异常艰难。

安卓谷歌刷机
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