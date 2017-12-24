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男子30万买七连手机靓号 结局难以置信

男子30万买七连手机靓号 结局难以置信
2017年12月24日 00:01 中关村在线
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　　据法制晚报报道，今年4月份，来自山东临沂的肖先生，在网上看中了一个号码，18085555555，谐音是：“要发你发七个五”结果被骗。

　　据悉，起初卖家要价35万元，经过和卖家几番讨价还价，最终确定了30万的价格成交。4月28日，肖先生和卖家带着身份证元件，在当地电信营业厅办理了过户手续。肖先生通过转账、现金，共计向对方支付30万元整。

　　随后，卖家以很多朋友不知其换号为由，提出了想借用号码一个月的请求。肖先生觉得无所谓，便同意了。谁知，一个月后，他向卖家索要号码是发现，自己买的这个靓号经常处于关机状态。

　　由于自己购买的手机号迟迟没有回复，今年8月份，肖先生前往办理过户的营业厅询问才知道，号码已经被过户给了别人。不过，肖先生对此十分的不理解，为什么自己没有来，也没有委托任何人来，在毫不知情的情况下，手机号怎么就变成别人的了呢？随后，贵州电信公司相关负责人称愿意协商解决，但至今未给出说话。

　　昨天12月21日，中国电信贵州公司办公室主任蔡绍绪表示，之所以出现这种情况，是因为骗子使用了假身份证。目前警方正在调查，目前不便对外公布信息。

　　对此，不少网友表示：身份证都分不清真假，还要实名制做什么？对此，在座的各位怎么看呢？

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