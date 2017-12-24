2017手机行业回忆录 五分钟看懂一整年

时间就像一匹野马，跑起来就不停，转眼间2017年已经接近尾声了。回望这一年，手机行业发生了不少的热点事件，相当热闹。

这个世界就是这样，无时无刻不在发生着改变或影响我们生活的事情，我们每个人都无法置身事外。值此辞旧迎新之际，我们就来一起回顾下2017年手机行业发生的一些大事件吧，看看这过去的一年中，我们都经历了些什么。

1月大事件——国产崛起 iPhone老大地位被终结

以前如果提到最畅销的手机，你可能首先就会想到iPhone。没错，自2012年开始，苹果就连续多年蝉联中国市场最畅销机型的榜首位置，不过这个“老大”的地位在今年年初的时候就已经被终结了。

根据研究机构Counterpoint于今年一月初发布的调研报告来看，中国市场2016年最畅销的机型榜单中，来自于国内的手机厂商OPPO推出的OPPO R9以4%的市场占有率战胜了2%占有率的iPhone 6s，位居中国最畅销机型榜首。

对此，外界普遍猜测，苹果手机近年在产品创新方面的疲软已经在国内消费者的欢迎度上有较为明显的体现，同时国产手机的产品具有高性价比的特点和更为鲜明的产品特性则渐渐深入人心，而未来这一趋势还将更加明显。

编辑点评：

现如今的智能手机行业宛如红海一般，各家厂商都不断有创新和亮眼的东西拿出来，所有品牌都可谓是逆水行舟，不进则退，国货的崛起对苹果的冲击已经势不可挡，只能说，期待苹果明年能有更好的表现吧。

2月大事件——阔别多年 诺基亚重回手机行业

在我们这些八零九零后的心里，诺基亚始终都是“信仰”的代名词，虽然现如今“信仰”、“情怀”这类词汇已经烂大街了，但却不会磨灭诺基亚在我们心里不可替代的地位。

不似在传统行业中，百年企业随处可见，例如同仁堂、内联升等等。但在如今这个快速变化的时代，或许你去年还是占据“半壁江山”的行业巨头，今年就有可能沦为炮灰，而明年很有可能就没人还会提起你了。而不幸的是，诺基亚就是被颠覆的那一个，曾经在功能机时代独霸全球，但当移动互联网时代到来却反应迟钝了，当诺基亚回过味儿来的时候发现，整个行业早已时移世易、人是物非。

前些年为挽回颜面，但又不想跟其它人走一样的路，诺基亚误入了Windows的“坑”，没能重回曾经的霸主地位不说，反倒更加鲜有人问津，甚至连自家“招牌”都被别人拿掉了。但是今年，不愿就此在手机圈销声匿迹的诺基亚正式回归了，不知是看清了时局，还是为了生存甘愿“屈尊降贵”，诺基亚手机也开始搭载安卓系统了。回归后，诺基亚已于今年相继推出了包括诺基亚6、诺基亚7、诺基亚8在内的多款机型。

编辑点评：

作为曾经的诺粉，对于诺基亚能够重回手机行业我们当然是感到欣慰的，虽然“信仰”早已不复当初，但话说回来了，在这讲求现实的世界里，理想主义有时未必可靠，对于消费者而言，产品好用就是信仰；对于品牌而言，认清现实，与时俱进就是信仰。

3月大事件——红米领头 元器件涨价震荡市场

2017年的智能手机市场依然持续火爆，但用户和厂商都已经不是从前的自己了，用户换机的频率越来越快，对产品的要求越来越高，另一方面，凡是有点志向的手机厂商几乎都在冲击高端市场，希望提升品牌调性，增强品牌知名度。细心的朋友可能都发现了，2017年可谓是智能手机集体涨价之年。

最开始进行调价的是红米4，作为一款已经上市三个月之久的产品却忽然涨了100元，这令大家很是费解，因为在我们的固有想法中，产品上市之后就只有降价的份了，怎么还会涨价呢？但事实就是如此，今年很多手机厂商都对手机价格进行了微调，这主要是受到各项元器件涨价的影响，其实厂商们也并不希望这样，但没办法，“人在屋檐下，岂能不低头？”况且，为了企业的长久发展考虑，不能让人家赔着本就只为了赚吆喝吧。

事实上，智能手机涨价的势头在去年年底就已经显露苗头了，究其根本原因是受到来自供应链厂商的压力，芯片、内存以及显示屏等元器件的价格都水涨船高，并且紧俏货源都出现供货不足的情况，例如三星优质的AMOLED屏幕，几乎快成了绝大多数手机厂商的必争之地。而俗话说巧妇难为无米之炊，手机原料涨价，随之而来的结果必然就是手机也跟着涨。但从近期的市场行情来看，涨价幅度最大的内存已经呈现出回落的态势，相信明年情况会更加好转。

编辑点评：

盈利是企业能够长期生存的根本，赔本的买卖相信只要不是傻子都不会做的。因此，对于手机涨价这件事，希望大家还是能够平和地看待，人心换人心。况且，换个角度想，如果价格稍涨换来的是品质更加上乘的产品，作为消费者的我们也都应该乐见不是？

4月大事件——苹果叫嚣微信 iOS关闭打赏功能

今年4月19日，微信团队宣布受苹果公司新规定影响，iOS版微信公众平台赞赏功能关闭，但安卓等其他版本微信的赞赏功能不受影响。微信团队还提醒，用户在iOS版微信查看微信公众号文章后，仍然可以通过二维码转账的方式对公众号表示支持。

4月20日，微信团队宣布，根据苹果公司的规定，iOS版微信公众号平台文章赞赏功能关闭；苹果公司要求，App不得包含指引客户使用IAP机制进行购买的按钮、外部链接或其他行动号召用语。因此紧急对昨天上线的iOS版微信公众号平台文章个人转账功能进行关闭。

对于微信关闭公众号文章打赏功能这件事，苹果方面回应称，微信可以选择提供App内购买让用户赞赏他们喜爱的公众号运营者，微信只需正确使用App内购买体系进行开发即可；随后还强调称“如同我们提供这一选择给所有的开发者一样”。

9月中旬，苹果最终还是修改了App Store审核规则，取消了第三方应用中个人对个人的打赏抽成，但同时也规定应用开发商不得从打赏中抽成。

编辑点评：

iOS平台禁止微信打赏这件事可以说是上半年最为引起热议的事件了，个人观点，苹果在这件事上不免显得有些小气，不像一个享誉世界的大品牌应该有的胸怀。套用老罗的一句话：“打赏是用户对于内容提供者的馈赠。”简直不能再有道理。

5月大事件——手机配足球 vivo赞助18世界杯

5月31日，vivo举行了发布会，与大家分享了一个令人惊喜的消息，那就是vivo正式成为了2018 FIFA俄罗斯世界杯的全球官方赞助商。

事实上，在此之前vivo就与球类运动一直有着深厚渊源。vivo在此之前与国际球类赛事有着亲密的合作，被誉为“全球最大板球联赛”的印度板球超级联赛，vivo就曾获得2016年、2017年两赛季总冠名席位。通过这一印度国民级赛事，vivo将会更好融入这个十亿人的大市场，接触到更多的印度消费者。

此外，vivo也与足球类赛事积极寻求合作，先后赞助英超以及欧洲杯。与英超的深度战略合作，vivo赞助了2016年、2017年的赛事。当赛季12支球队的场边LED同时呈现vivo品牌时，vivo如同赛场上众星拱月的足球巨星。欧洲杯赛事期间，vivo专门设计了宣传片以及与CCTV5官方APP联手打造了“vivo精彩大赢家”，成为欧洲杯期间最成功的互动活动之一。

编辑点评：

作为一家爱“搞事情”的手机厂商，vivo总是能在营销方面拿出很多百宝。赞助明年的俄罗斯世界杯可谓是见一举两得的事情，一方面让国内的足球迷用户对其品牌和产品更加看好与关注，另一方面也让vivo更加地走出了国门，让全世界领略到了中国制造、中国创造的魅力。

6月大事件——不输春晚 OPPO举行年中盛典

6月10日晚，OPPO联手浙江卫视举行“反正都精彩——浙江卫视年中盛典暨OPPO R11新品发布会”，当晚可谓众星云集，规模和震撼力丝毫不逊于一场跨年演唱会。在年中盛典上，OPPO R11售价正式公布，售价2999元，OPPO R11 Plus售价3699元，此外还发布了OPPO R11李易峰热力红定制版。

OPPO R11对拍照做了颠覆性的升级，将前后置摄像头提升至2000万像素，后置采用1600万广角+2000万长焦双摄像头方案。与高通基于骁龙660移动平台，联合定制优化了R11的旗舰影像处理器； 在拍照软件算法方面，OPPO R11带来全新升级，R11搭载了后置专业人像模式，可以一键实现“美颜+智能曝光+背景虚化+肤色调节”效果。

编辑点评：

“敢为天下后，后中争先”，这句话形容OPPO是最合适不过的，OPPO凭借不忘初心的做事态度、不断创新的产品理念，以及多年来深耕电子制造业所积累的扎实功底一直在为我们带来惊喜。“更多年轻人选择的拍照手机”，这不是一句广告语，而是属于这家全球出货量排名第四的智能手机品牌的荣誉。

7月大事件——乐视资金断 贾跃亭一去不回

从去年年末到现在，仅仅不到一年的时间，乐视从一家众人看好、蒸蒸日上的互联网企业，变成了没钱、没人，而且好像任谁都想踩一脚的没落公司，仿佛大厦倾颓一般。

俗话说千里之堤，溃于蚁穴，像乐视这样一个体量庞大的公司就是由一点点积累起来的的“蚁穴”所击垮的，只是起初的时候因表面太过风光，而遮掩了繁华背后暗藏的凄凉。然而，当梦醒的时候，才会发现眼前所搭建的都是空中楼阁，加之楼上人满为患，随时都有倒塌的风险。

很多人认为贾跃亭是个野心勃勃的人，是一个“造梦者”。今年七月，他飞去美国开始自己的汽车梦，却从此一去不复返，直至被划入失信名单的行列，被认定为了老赖。记得乐视资金链断裂问题刚刚被曝出时，贾跃亭曾放话“我会尽责到底”，现在想来竟是那么的可笑。

2017年，有的厂商赚得盆满锅满，但乐视却相当缺钱。在经历了各种融资之后，最终迎来了融创的入驻，贾跃亭辞去了在乐视的各种职务，可以说，现如今这家由他一手创办的公司已经与他自己没有任何关系了。总之一句话，2017年的乐视经历了手机业务倒闭、更名、战略调整以及分拆等等动荡，而在这动荡之后获得重生的新乐视将会走向何方，还需交由时间去检验。

编辑点评：

仰望星空，但更要脚踏实地，这话不仅仅是说给个人听的，同样适用于企业。一个人，如果在走路时步子迈得太大，容易受伤；企业如果在发展前行的过程中过于理想主义，认不清自身能力和行业形势的话，最终就会难逃被淘汰、被唾骂的风险。你可以说，人家有梦想，人家有志向，但说到底我们是身处一个结果大于过程的社会，你可以同情他，但也只能说是可怜之人必有可恨之处吧！

8月大事件——翅膀真硬了 魅蓝品牌独立运营

相较于去年十几场“演唱会”那种让人喘不够气的紧张节奏，今年魅族相对要安静太多了。没有频繁地发布新机，也没有过多的曝光宣传，只是一心踏踏实实地打磨更大的惊喜，而这个惊喜究竟是什么，还需等到明年才能揭晓了。

虽然不想很多厂商看起来那么红火，但魅族今年取得的成绩也不小。7月底，魅族发布了年度旗舰——魅族PRO 7，全球首发了MTK X30旗舰处理器，采用匠心独运的背部画屏设计，为这个越来越趋于同质化的智能手机行业注射了一剂强心针。

8月中旬，堪称今年最受欢迎的青年良品手机魅蓝Note 6正式发布，它也是首款全面搭载骁龙移动平台的魅族手机。那么魅蓝Note 6到底有多受欢迎呢？举个例子给你，它助力魅族在刚刚过去的天猫双十二中获得了800%的销售额增长。

说到魅蓝，不能不提的就是今年魅蓝品牌正式独立运营这件事了。年中的时候，魅族科技对公司的组织架构进行了调整，全新组建了魅族事业部、魅蓝事业部以及Flyme事业部，黄章作为魅族科技董事长兼CEO直接参与公司运营，白永祥作为魅族总裁接受各职能部门汇报工作，并与黄章协同管理上述三大事业部，李楠升任魅族科技高级副总裁兼魅蓝总裁，杨颜升任魅族科技高级副总裁兼Flyme事业部总裁。

编辑点评：

相较于去年魅族声势浩大地举行了十几场发布会，今年的魅族的确让人有些不认识了，安静得有些可怕。但俗话说，暴风雨来临之前的那段时光总是格外宁静的，因此我们有理由相信，魅族这是在积蓄能量，为明年可以重拳出击，大杀四方做准备呢！

8月大事件——情怀逝去 黑莓终投安卓怀抱



在今年，向来特立独行，有自己的坚持，但却怎么也战胜不了市场的黑莓也终于投入到了安卓阵营。有意思的是，诺基亚也从今年开始正式回归智能手机行业，开始推出搭载安卓系统的手机，看看这两位，昔日都是王者级别的品牌，如今却纷纷“屈尊降贵”，屈服于市场，屈服于大趋势，是不是有点儿英雄相惜的意味呢？

在投身TCL之后，黑莓在今年的MWC大会上正式发布了黑莓KEYone手机，值得关注的是，这也是由黑莓自主设计的最后一款手机产品。恨也好、爱也好，我们以后应该都无法看到纯粹的黑莓手机了。

8月8日，黑莓KEYone在国内正式发布，而在一众老用户的期待中总算回归到中国市场的黑莓KEYone搭载了谷歌的安卓系统，整体系统风格趋于原生，黑莓并没有像很多国产厂商那样对它进行太多定制。然而虽然用了安卓系统，但黑莓KEYone在安全性方面十分出色，内置的BlackBerry DTEK可以全方位保护用户的隐私信息安全，系统进行的每一项操作都在它的“法眼”之下。

编辑点评：

仅仅几年的时间，谁都没有想到我们曾经粉过的很多老牌手机厂商都已经物是人非了，现在，诺基亚是HMD的，摩托罗拉是联想的，HTC是谷歌的。即便是当初行业普遍认为最有自己想法的黑莓也没能免俗，开始做起了安卓机，但话说回来，如果生存都成问题，那么个性与信仰又值几个钱呢？

9月大事件——牺牲换新生 HTC“卖身”给谷歌

相信一直关注手机行业的朋友都了解，虽然现在华为、OPPO等品牌风光无限，且前途一片大好，但来自宝岛台湾的厂商HTC才是名副其实的安卓手机鼻祖。但奈何一众后起之秀势头太猛，加上与内地市场“水土不服”的缘故，近年来HTC的手机业务实在称不上成功。

或许是为了告别过去，也为了更好地迎接未来，今年9月，HTC与谷歌公司签订了价值11亿美元的收购协议，向谷歌方面出售了绝大部分的智能手机业务。根据协议，HTC 的移动设备部门的部分成员将加入 Google 硬件部门；Google也将通过这项协议获取HTC的部分非独家知识产权。而HTC将保留自有智能手机品牌以及部分团队，并将继续推出新机。

虽然一个王者的没落令人扼腕，但俗话说长痛不如短痛，识时务者为俊杰，出售智能手机业务给谷歌后，HTC可以更加专注于AR、VR领域的研究，或许在不久的将来，HTC还会在别的方面带给我们新的惊喜呢！

编辑点评：

失之东隅，收之桑榆，这话不是没有道理的。近年来，HTC似乎自身也意识到了在智能手机领域的力不从心，因此着力于VR、AR方面的研发。事实证明，HTC正在探索的这条新路是正确的，未来十年间我们将会正式进入到VR时代，这是大势所趋的事情。正所谓不念过去，不畏将来，让我们静待HTC在未来的表现吧！

9月大事件——iPhone十岁了 iPhone X发布



有科技界“春晚”之称的苹果秋季发布会是每年数码爱好者们最期待的一场盛会，然而今年的这场发布会，不仅仅让我们一睹了新iPhone的真容，它还具有一个特别的意义，那就是庆祝iPhone诞生十周年。

为了向iPhone的发明者乔布斯致敬，苹果今年的秋季发布会选在了史蒂夫·乔布斯大剧院举行。会上，现任CEO蒂姆·库克首先带领大家缅怀了乔布斯，回顾了iPhone十年来所取得的成就，以及有哪些东西引领了整个智能手机行业。

不同于以往的发布会只有两款一大一小的iPhone问世，今年苹果还为我们带来了另一款黑科技满满，极具未来感的iPhone X。作为十周年的献礼之作，iPhone X采用了业内首创的“刘海”异形全面屏设计，并且还集OLED显示屏、双摄、Face ID面容识别以及AR等等特性于一身。而从其上市之后的火爆热销也能看到，iPhone X可以毫不谦虚地自称为2017年的智能手机王者。

同时，今年不仅是iPhone十周年，也是智能手机诞生十周年，意义非同寻常。然而，纵然这十年间整个行业发生了无数翻天覆地的变化，iPhone却始终拥有为数众多的支持者，期待下个十年中，苹果能为我们带来更多颠覆行业的佳作。

编辑点评：

经常听家中长辈感慨，说时间过得太快，人生能有几个十年？的确，十年的时间可以改变很多人、很多事，但果粉们对iPhone的喜爱却自始至终没有变过，或许这也就是科技所展现的独特魅力吧！

10月大事件——苹果惹高通 iPhone差点不能卖

10月14日，高通就苹果公司在中国市场销售和制造iPhone提起诉讼，这是迄今为止高通对苹果公司发起的最大攻击。

众所周知，今年1月开始，高通与苹果公司之间的司法斗争便开始了持续发酵。据称，当时的美国联邦贸易委员会（FTC）曾指出，高通强迫苹果公司使用它的基带芯片，而由此收取高额的专利使用费用，不过仅仅在3天之后，苹果便一纸诉状进行了反击，称其并没有诉讼的根据，属于歪曲事实，并向高通索赔10亿美元。

随着纠纷的不断升级，苹果也一直扣发高通的专利使用费，并要求其他供应商同样也不要对高通进行专利使用费的支付。而这件事件的起因是由于高通芯片除了对苹果的每部iPhone收取18美元的成本费，还收取了售价5%的费用。不过，面对苹果方面的拒付行为，高通方面也曾寻求推进美国iPhone的进口禁令，以此来对苹果的行为进行打击。

编辑点评：

俗话说的好，冤家宜解不宜结，虽说商场如战场，所有人都是利字当头，但本分地按套路出牌是一个底线，高通和苹果都是科技领域里伟大的公司，希望大家都能寻求到妥善的解决办法，化干戈为玉帛，毕竟和气生财嘛！

11月大事件——野心初现 锤子开始布局生态

记得当初老罗进军手机行业时曾说过，他是抱着改变这个行业的决心而来的，现如今手机眼看着做成了，锤子又逐渐开始释放自己在生态链方面的野心了。

锤子于11月7日举行发布会，发布了坚果Pro 2和锤子生态链的首款代表作——畅呼吸智能空气净化器。

我们从畅呼吸智能空气净化器的问世能够看到，锤子欲“野蛮”生长的野心并不止于智能手机，它所要布局的是像苹果一样的完整智能生态链，而这一发展战略显而易见绝不仅仅是像外界所“意淫”的那般，锤子是为了活下去、为了生存。而是要在为消费者提供更加贴心、完备的用户体验的同时，扩张与加速锤子在科技领域里的知名度和市场份额。

畅呼吸智能空气净化器在硬件方面采用的是不逊于国际大品牌售价过万的产品的配置，不管是对空气中污染物的过滤、净化能力，还是在运行时所产生的噪音分贝，都远超行业标准。而3499元这个相对具有性价比的定价无疑将会重创以往的空气净化器市场，因此它的意义远不止于是一款生态链产品，而是锤子安置在行业当中，意在颠覆行业游戏规则的重磅“炸弹”。

编辑点评：

可以预见，锤子将会凭借坚果Pro 2和畅呼吸智能空气净化器获得又一个巨大成功，并为后续将要逐步铺开的锤子生态链打下前站，让我们屏息静待老罗和锤子在未来的表现吧！

11月大事件——小鱼吃大鱼 博通企图收购高通

11月6日，美国通信芯片制造商博通公司通过其官网宣布，将斥资1300亿美元收购高通公司，至此，半导体芯片行业两大巨头并购传闻的另一只靴子终于落地。如果交易完成，该收购案将成为全球科技行业历史上最大规模的并购。

博通官方表示，博通计划以每股60美元现金、10美元公司股票累计70美元的价格收购高通全部流通股，交易总价值约1300亿美元。博通公司还表示，尽管高通公司还有未完成的半导体交易在身，但不论这项交易能够完成，博通收购高通的提议会一直有效。

虽然博通的如意算盘打得很响，但最终还是落空了。11月13日，高通宣布，其董事会成员一致拒绝了博通于此前发出的单方面收购提议，其执行董事长及董事会主席保罗?雅各布表示，高通的价格被博通严重低估。

编辑点评：

从博通想要并购高通这一举动可以看出，博通一直以来“小鱼吃大鱼”的野心有增无减。但高通作为全球范围内最具价值且行业领先的半导体研发制造商也绝不是吃素的，并且，任何行业都需要有竞争，这样整个行业的大环境才是健康的、可持续的。

12月大事件——暂别高端 MTK两年不推旗舰芯

不像高通和三星那样在高端旗舰芯片市场一直做得顺风顺水，联发科的高端之路堪称举步维艰，但俗话说，有因才有果，如果东西足够好，即便暂时干不过国际大厂商，也会凭借口碑传播而蒸蒸日上。但说句难听的，联发科在高端芯片方面比那扶不起的阿斗强不了多少，而现在看来，他们自己也这么认为了。

联发科技全球销售总经理Finbarr Moynihan接受专访时透露，联发科方面已经暂时停止了旗舰芯片的研发投入（人力、财力），而调整为专注在自己擅长的中端层面。这意味着联发科将不会再研发高端芯片，Helio X30很有可能是最后一代。

Finbarr Moynihan表示，当前高端的Helio X30和如今欧美、亚非市场对手机芯片的要求差距较大，而和中国的中端手机也不是那么契合。当然，Finbarr Moynihan并没有否认联发科在未来回归高端手机芯片市场的可能，但他表示还要等待至少2年时间，也就是Helio X30芯片的继任者将不会早于2019年与消费者见面。

2017年，联发科只艰难地拿出了一款定位高端旗舰市场的芯片——Helio X30，而截至目前仅有魅族PRO 7系列和美图V6采用了，不得不说真心有些“凄惨”。

编辑点评：

老话说得好，“术业有专攻”，人如此，行业亦是如此，众所周知，高通与三星在高端旗舰芯片领域有着深厚的功底，其产品品质有目共睹，联发科暂时难以与它们形成“三国鼎立”的格局。既然如此，联发科选择暂时告别旗舰芯片，专注于自己擅长的中端、入门级领域也不失为一个明智之举，偃旗息鼓、整装待发不代表着放弃和懦弱，还是为了获得更好的发展。

写在最后：

即将过去的2017年对于整个智能手机行业而言都是不平凡也不消停的一年，这一年中发生了太多事，出现了太多的变数，同时，绝大多数的厂商也让我们看到了在这有如红海一般的大环境里，他们砥砺前行、不忘初心，对待产品创新至上、对待用户童叟无欺的决心。

还有一个多星期2017年就要翻篇了，希望在新的一年里，手机厂商们可以更加努力，为我们带来更大的惊喜、更好的产品。2018，我们等着！