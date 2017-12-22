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2018三星J2渲染图流出：一款圆润小巧的入门级手机

2018三星J2渲染图流出：一款圆润小巧的入门级手机
2017年12月22日 11:29 手机中国
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　　作为全球最大的智能手机厂商，三星在高端产品通过18.5：9全视曲面屏，超窄边框拉高逼格，不过这家韩国厂商也并未放弃低端市场。此前网上曾爆出Galaxy J2 Pro（2017）的信息，后来证明其实际上就是2018版三星J2。如今该设备的渲染图和配置信息全遭曝光，赶紧一起看一下：

2018三星J2渲染图流出2018三星J2渲染图流出

　　从渲染图来看，2018版三星J2依然采用圆润的设计风格，前置实体Home，辅以两枚虚拟按键，后置一枚主摄像头，辅以闪光灯，貌似采用了聚碳酸酯后壳。整体看起来还行，但是边框能跑马，有些不能忍，明显的低端风格。

　　配置方面，2018版三星J2采用5英寸Super AMOLED屏幕，屏幕分辨率为540x960级别，内置1.5GB运存+16GB存储空间，搭载1.4GHz骁龙425四核处理器。

　　拍照方面，该机后置800万摄像头+前置500万相机，前后都有LED闪光灯，配备2600mAh电池，支持双卡双待、蓝牙4.2、LTE Cat.4网络，以及802.11n Wi-Fi。

　　此外，该机重153克，运行Android 7.1.1牛轧糖系统，未来数周将在俄罗斯和其他新兴市场推出，售价为115欧元，约合人民币896元。

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