因为旧iPhone变慢 美国用户起诉苹果公司

iPhone电池问题引发诉讼

相关新闻：

新机一出旧的就变慢？哈佛研究：苹果让你换新iPhone

iPhone速度变慢跟电池老化有关？有人做了这样的实验

故意让旧iPhone变慢？苹果首次正面回应：避免电池故障

新浪手机讯 12月22日上午消息，昨天苹果公司官方证实他们为“保护旧手机意外关机”而给iPhone处理器降频，已经有部分美国用户向法院起诉苹果此行为。

两名用户起诉苹果

洛杉矶的居民Stefan Bogdanovich和Dakota Speas今早向美国加州地区法院提起诉讼，他们指控苹果公司在推出新机型的时候，故意令他们的旧iPhone手机变慢。

两名原告认为，被告方苹果公司违反了其与原告（也就是用户）之间的合约关系，当新手机型号出来的时候，故意延缓老款的iPhone机型，并且未能及时披露。

根据两名原告律师的说法，Bogdanovich和Speas拥有iPhone 7和几款老旧的iPhone手机，他们注意到，当新型号出现时，他们的“老旧的iPhone模型会变慢”。两名原告认为，他们不同意让苹果这么做名单也没有其他选择。

他们正在寻求加州和全国范围的集体诉讼，这次诉讼可能覆盖美国境内的所有人。

苹果：旧手机变慢并不是因为“新手机发布了”

新iPhone出来后，旧手机是否会变慢是一直争论的是情，昨天苹果官方通告认可了“旧手机变慢”这一事实，但并非是因为“新手机发布了”，而是为了降低旧手机的处理器主频防止自动关机。苹果认为，电池性能下降会导致原有手机性能的不稳定。根据苹果公司官方说法：

“我们的使命是向消费者提供最好的使用体验，这包括设备的整体性能和较长的使用寿命。锂电池在低温、低电量、和长久使用后将无法提供极好的性能，并将可能导致意外关机，以此来保护手机电子元器件。去年我们对iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE发布了一个新特性，那就是平滑过渡iPhone的即时极高性能需求，以避免由此产生的意外关机现象。现在，这个特性也被引入到了安装有iOS11.2的iPhone 7上，未来还会支持其他款手机产品。”

外媒macrumors认为，“这起诉讼曲解了苹果的声明”，并暗示原告和他们的律师不理解苹果的iPhone电源管理功能是如何运作的，也不知道苹果为什么执行这条规则——旧手机变慢的原因并非是为了多卖新iPhone，而是为了不让旧手机自动关机。

但无论如何，苹果昨天的官方声明确实引起了轩然大波。许多人指出，苹果在对外解释为什么这么做，以及电池的状态如何最终影响iPhone的性能方面做得非常糟。苹果应提供更多关于电池健康的更透明的信息，当电池性能开始下降时，用户应该更清楚地知道，以便于他们自己决定是否要更换电池。

但这些，对一家从创始之初就开始建立自己的封闭生态，同时软硬件都要自己包办的公司来说，似乎并不容易。（晓光）