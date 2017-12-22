新iPhone爆猛料！郭明池：电池容量将增大

12月22日消息，凯基投顾分析师郭明池出具报告指出，今年到明年，iPhone电池需求来自搭配具备3D感测功能的TrueDepth相机系统，预期到2019年后，iPhone将配备升级3D感测与扩增实境（AR）功能，对电池容量需求将进一步扩大。

郭明池：电池容量将增大（图片来自baidu）

在空间设计上，报告指出，苹果采用的半导体制程、系统级封装SiP与类载板关键技术，可让iPhone省下更多内部空间、配备更大容量电池，有助电池软硬板（RFPCB）单价提升。

展望零组件设计，报告预期，明年新款iPhone将延续采用电池软硬板技术，电池软硬板单价受惠iPhone电池用量需求持续成长，能见度至少达到2019年到2020年。

郭明池日前报告推测，明年下半年新款iPhone其中6.5英寸与5.8英寸OLED机种将采用L型电池。