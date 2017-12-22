“手机品控自律联盟”正式成立 发布优质品牌标识OPJ

新浪手机讯 12月22日下午消息，中国通信工业协会（CCIA）发起的“中国手机及配件品控自律联盟”在北京正式成立，并制定首发了手机及配件优质品牌标识OPJ。

“中国手机及配件品控自律联盟”制定新标准

新闻发布会现场，部分领导出席参加了会议。中国工业与信息化部运行监测协调局巡视员景晓波因重要工作不能到场，对联盟的成立表示祝贺，并表示对联盟工作的大力支持。国家工商行政管理总局消保局处长王琪；中国消费者报副社长李晓清；中国通信工业协会会长王秉科；中国消费者协会投诉部副主任王炜勇；中国航空综合技术研究所质量中心主任傅耘；中国电子技术标准化研究院赛西实验室电磁兼容中心主任项道才；中国通信工业协会常务副会长孙锋，出席发布会并做了重要讲话。

品控自律联盟成立的目的是希望通过联盟内的自律机制淘汰市场上的劣质产品，以此减少企业产品的投诉率。同时，该联盟希望通过这样的机制构建一个良好的市场环境，让消费者买到放心产品。

事实上，随着手机产品的普及，越来越多的劣质产品出现在消费市场，而消费者对手机和配件的品质要求也越来越高。据不完全统计，国内生产手机配件的厂商多达上千家，他们生产的产品也良莠不齐。比如我们最常用的充电宝，根据广东省质监局的抽查结果，不合格产品发现率在36.3%以上，其中容量虚标的问题普遍存在。

“中国手机及配件品控自律联盟”新闻发布会

品控自律联盟成立后，中国通信工业协会主要负责行业内相关团体标准的组织制定及推行，同时负责配件领域的OPJ标识、整机领域的OSJ标识的推广和执行。目前，相关标准的起草、制定工作已经开始，这些工作将由“中国通信工业检测平台”联合首批企业成员完成。

为了解决国内无线电标准以及手机周边配件部分类目产品标准不完善的问题，品控自律联盟成立了“无线充电团体标准起草组”。该小组将针对移动电源、蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手环等标准不完善的品类进行标准的补充整合。对于更换频率较高但行业内暂无标准的手机壳、手机膜等品类，品控自律联盟也将组织起草相关的团体标准。

目前，许多手机厂商已经成为“品控自律联盟”的成员。其中，OPPO、vivo、三星、魅族、金立、TCL、HTC、美图等手机品牌已经成为该联盟的首批成员。其他一些主流手机厂商，例如华为、小米等等，联盟也在积极沟通，商议具体加盟事宜。除此以外，一些配件企业也参加到该联盟的工作中。其中包括紫米、电小二、品胜、公牛、纽曼等等。

品控自律联盟能够帮助企业解决质量检测过程中遇到的问题，同时推出手机配件优质品牌OPJ标识，帮助消费者分辨质量过关的产品。

那么，企业如何申请OPJ认证呢？首先，由“中国电子技术标准化研究院赛西实验室”、“中国航空综合技术研究所”等相关机构组建的“中国通信工业检测平台”会对产品进行检测，在将产品交给消费者做体验检测。两次检测都通过以后，中国通信工业协会将授予该产品OPJ标识。

另外，协会下设的“手机315网站”搭建了OPJ标识品牌和产品数据库，消费者只需扫描包装上的二维码就能查询该产品标识的授权和应用情况。